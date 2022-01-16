Birleşme imkansız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi’nden gelen heyeti KKTC’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasında her zaman gönül birliğinin olduğunu, özellikle çağımızda iletişim kanallarının kolaylık sağlamasıyla pandemiye rağmen her türlü temas ve iş birliğinin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rum tarafının vetosundan dolayı Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargolara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devletin olduğunu herkes görmüştür. 60 yıldan sonra birleşme mümkün değildir. Egemen eşitlik siyasetiyle Türkiye Cumhuriyeti’nden tam destek alarak varlığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, KKTC temasları hakkında bilgi vererek Ankara Üniversitesi olarak KKTC ile eğitim alanında iş birliğini geliştirmek adına adımlar atıldığını, ortak programlar geliştirildiğini ifade etti.

Tatar, konferansa katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Final Üniversitesi’nde düzenlenen “Ombudsmanlık ve Gençliğin Hak Arama Kültürü” temalı konferansa katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuşmacı olduğu “Ombudsmanlık ve Gençliğin Hak Arama Kültürü” temalı konferansta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki ombudsmanlık kurumunun çalışmaları ve Kıbrıs konusunda değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Tatar, KKTC, devletler topluluğu içerisinde yerini alırken 20 yıl önce Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın önerisi ile ombudsman müessesesinin kabul gördüğünü ve gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını, o günden bugüne çeşitli denetçilerle KKTC adına bu görevin yerine getirilmekte olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar; uluslararası camialardaki toplantılara katılmak suretiyle KKTC’nin tanıtımının, farklı ülkelerle iletişiminin sürmekte olduğunu ve bunun da ülkemiz adına olumlu bir durum teşkil ettiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 05:18