“Halk için çalışacağız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir televizyon programında, Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde halkın hak ve menfaatlerini koruyarak devletin kurumlarına sahip çıktığını, önümüzdeki dönemde aynı anlayışla hükümette yer alarak ülkeye ve halka hizmet kararlılığında olduğunu vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu şartların ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve turizmde cesur kararlar alınmasını zorunlu kıldığını, bunu yapabilecek ve koalisyon ortağına da yaptırabilecek tek siyasi partinin Halkın Partisi olduğunu vurgulayan Özersay, “Marifet zor zamanda hükümet etmek ve ülkeyi yönetebilmektir. Halkın Partisi kriz dönemlerinde, yani zor zamanlarda hükümet etme becerisini kanıtlamış ve tecrübe sahibi bir siyasi parti olduğunu göstermiştir” dedi.

“Siyasi partilerin sıralamasında ilk üç değişmez” diyen Özersay, Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi sıralamasının, yani 2018’deki sıralamanın aynen devam edeceğini kaydetti. Özersay, yüzdelik ve vekil sayısını kestirmenin ise mümkün olmadığını ifade ederek, HP’nin yükselişinin devam ettiğini ifade etti.

İnsanların seçimle bu son günlerde ilgilenmeye başladığını belirten Özersay, seçimi şu anki sürecin belirleyeceğini söyledi.

Vatandaşın yarınından, geleceğinden endişe içerisinde olduğunu belirten Özersay, bunun biraz da yaşanan krizlerle bağlantılı olduğunun altını çizdi.

