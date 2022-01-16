290 milyon yetmedi

Güney Kıbrıs’ın Vasiliko enerji merkezinde, elektrik üretiminde kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali inşasını üstlenen Çinli şirketin, (CPP-China Petroleum Pipeline) mali konularda Rum Yönetimi ile anlaşmazlığa düştüğü ve işleri askıya aldığı bildirildi.

Rum basını söz konusu projenin 290 milyon Euro’ya bağlandığını, 100 milyon Euro’nun AB taahhüdü olduğunu bildirdi.

Fileleftheros gazetesi “LNG İçin Daha Para İstiyorlar… Vasiliko’da Doğal Gaz Altyapıları İçin Yapılan Sözleşmenin İfasında Ciddi Sorunlar… Hükümet Alarmda, Başkan Cuma Günü Toplantı Çağrısı Yaptı” başlıklı manşet haberinde, ETFA (DEFA’nın yan kuruluşu) ile CPP arasında Vasiliko LNG terminali inşaat sözleşmesindeki inşaat süresi ve masraf konusunda anlaşmazlık yaşandığını yazdı.

Gazete, 21 Ocak Cuma günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında konuyla ilgili bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Habere göre Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yeniden gaz haline getirecek yüzer tesis (FSRU) ve mevcut (VTTV) iskelenin çok yakınına yeni bir iskele inşası ihalesini alan CPP, hammadde fiyatlarındaki fahiş artışa, tedarik zincirinin kırılmasına ve yaşanan gecikmeye atıf yaparak, sözleşmede belirtilenden çok daha yüklü bir tazminat istiyor.

CPP ile imzalanan sözleşmedeki 290 milyon (100 milyon Euro’su AB finansmanı) Euro’ya yakın bir maliyet öngörüldüğü bilgisi verilen ancak şu anda talep edilen miktar tam belirtilmeyen, “birkaç on milyon” şeklinde ifade edilen haberde iskelenin inşasına henüz başlanmadığına işaret edildi.

Habere göre diğer bir ciddi mesele de CPP’nin inşa edeceği altyapıların teslimat tarihiyle ilgili. ilk başta LNG terminalinin 2022’de işlemeye başlayacağı açıklandıysa da daha sonra 2023’ün ilk yarısından söz edildi ancak şu anda ise 2024 zikrediliyor.

Rum yönetiminin kısa süre önce DEFA (Devlet Doğal Gaz Şirketi) Yönetim Kurulu’nun bütün üyelerini değiştirdiği ve bunun, Anastasiadis’in ve çalışma arkadaşlarının hoşnutsuzluk derecesini gösterdiği kaydedildi.

Yangın endişe yarattı

Aynı gazete, “Vasiliko’daki Yangın Başkanlığı Endişelendirdi… Acil Toplantı Çağrıldı” başlıklı haberinde ise Vasiliko’daki çimento fabrikasının deposunda geçen Salı günü çıkan ve bütün tehlikeli tesislerin bir yere toplanması nedeniyle can güvenlikleri olmadığından şikayet eden sakinlerinin protestosuna neden olan yangının Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i endişelendirdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in acil koduyla önümüzdeki pazartesi günü düzenleyeceği “olası bir yangında can kaybı ve ekolojik yıkım olmaması için güvenli ve muteber bir enerji merkezi” konulu toplantıya Ulaştırma, Adalet, Enerji bakanları ile İtfaiye ve Sivil Savunma teşkilatlarından bürokratların katılacağını yazdı.