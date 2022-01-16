Proje hazır

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gençlerin kira öder gibi ev sahibi olmasını istediklerini, bu yönde bir çalışmaları olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, Ataoğlu, bazı milletvekili adayları ile birlikte Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.

Ataoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada inşaat müteahhitlerinin ülke için önemine vurgu yaparak, ülkenin önde gelen sektörleri arasında yer aldığını söyledi.

“Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile geçtiğimiz süre içinde birçok çalışmamız oldu” diyen Ataoğlu, 2016 yılında başlatılan imar planı ve emirnamelerin ülkemizin gelişmesine büyük katkıları olduğunu, bu çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu.

Gençlerin kendi köylerinden göç etmemesi için kira öder gibi ev sahibi olmasını istediklerini ifade eden Ataoğlu, İnşaat Müteahhitleri Birliği ile böyle bir çalışmalarının olduğunu, maliyetin yüzde 40 altında bu fırsatı gençlere sağlayacaklarını belirtti.

Dörtyol, Korkuteli ve İnönü’yü ziyaret etti

Öte yandan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adaylarıyla birlikte Gazimağusa ilçesine bağlı Dörtyol, Korkuteli ve İnönü köylerini ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi, çözüm önerileri ile ilgili bilgi verdi.

Ataoğlu, üretimi artırmak için, gübre ve mazot taban fiyatlarında yüzde 50’lik devlet desteğinin gündemlerinde olduğunu belirterek, teşviklerin de üretimi gerçek anlamda teşvik edici bir şekilde yeniden revize edileceğini söyledi.

DP’nin plan ve projelerinin tümünün uygulanabilir olması yanında insan odaklı olduğunu da dile getiren Ataoğlu, alım gücünün artırılmasıyla vatandaşın yüzünü güldüreceklerini ifade etti.