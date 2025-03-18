Çözüme ihtiyaç var

Ömer KADİROĞLU

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti üzerine Cenevre’ye giden liderlerin, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda olumsuz açıklama yapması halkı da umutsuzluğa düşürdü. Kıbrıslı Rumlar gibi, Kıbrıslı Türkler de Cenevre görüşmelerinden herhangi bir uzlaşının çıkacağını düşünmüyor.

“Çözüme her iki toplumun da ihtiyacı var” diyen KKTC vatandaşları, siyasilerin bu konuda olumlu bir tavır içinde olmadığına dikkat çekiyor. Vatandaşlar; hiç olmazsa daha çok kapı açılması ve güven artırıcı önlemlerin artırılması konusunda liderlerin cesur adımlar atmasını istiyor.

Ne dediler…?

Arif Doğacan

“Kıbrıs sorunu çözümsüz kalmaya devam ederse Rumlar da Türkler de çok kayıplar yaşayacaktır. Günden güne daha kötüye giden ülkede bir çözüm olması halinde daha güzel bir yaşam olacak ve dünyaya açılma şansını yakalayacağız. O nedenle müzakerelerden olumlu sonuçlar çıkması gerekiyor.”

Ayhan Dağlarağası

“Taraflar olumsuz mesajlar vererek Cenevre’ye gitti ve bence görüşmelerden bir sonuç çıkmayacak. Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyorum ancak Rum tarafı iki devletli çözümü kabul etmiyor. Rum kendi çıkarı nasılsa o yöne çekmeye çalışıyor. Olması gereken iki devletli bir çözüm modelidir. Kıbrıs’ta çözümsüzlük devam ederse bence hiç kimse bir şey kaybetmez.”

Mehmet Şah

“Taraflar olumsuz mesajlar vererek Cenevre’ye gitti. Bu görüşmelerden olumlu bir sonuç beklemiyorum. Şimdiye kadar Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu, Mustafa Akıncı görüştü ve bir adım çözüme yaklaşmadık. Aynı şekilde Ersin Tatar da görüşüyor ancak yine bir çözüm umudum yoktur. Kim gelirse gelsin bir çözüm olmayacaktır. Kıbrıs’ta çözümsüzlük devam ederse sadece biz Türkler ekonomik yönde kaybetmeye devam edeceğiz. Ben bir çözüm istiyorum ancak umudum yoktur.”

Kemal Ergen

“Cenevre görüşmelerinde iyimser değilim. Ben federasyonu savunan bir vatandaşım ve barıştan daha güzel bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bu güne kadar bütün Cumhurbaşkanları aynı şeyi görüşürken, Ersin Tatar “federasyon öldü” diyor. Halkın görüşü sorulmadan kendi başına karar veriyor. Bu ülkede çözümsüzlük devam ettiği sürece hem Rumların hem de Türklerin kaybı çok büyük olacaktır. Rumların çoğu Annan Planı’na hayır dedi diye çok pişmandır. Nikos Hristodulidis’in çözüm isteyen biri olduğunu düşünmüyorum. Anlaşmaya en yakın kişi Glafkos Kliridis idi şimdikiler onun kafasında değiller.”

Cemal İkizoğlu

“Cenevre görüşmelerinden pek olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Taraflar kendilerini anlaşmaya mecbur hissederlerse anlaşma olacaktır. Şu anda Rum tarafının elde edeceği bir kazanç görünmüyor. Kıbrıs Türk Tarafının da isteklerinin taleplerinin karşılık göreceği bir ortam yok o nedenle bu görüşmelerden pek umutlu değilim. Bazı kapıların açılabilmesi dışında bir gelişme olmayacaktır. İki tarafın da isteklerinin de bir kabul göreceğini düşünmüyorum. Bu ülkede çözümsüzlük devam ederse Türkler çok şey kaybedecektir. Rumlar ilk başta kaybetmez ancak onlar da ileride çok şey kaybedecektir.”

Erol Raşitoğlu

“Cenevre görüşmelerinden ben olumlu bir sonuç beklemiyorum. Rumlar bir şey kabul etmeyecek ve bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Kıbrıs’ta çözümsüzlük devam ederse Türkler ekonomik yönden kayıplar yaşayacaktır ancak Rumlar bir şey kaybetmeyecektir. Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını ben istiyorum ancak umudum yoktur.”

Salih Çanlar

“Taraflar olumsuz mesajlar vererek Cenevre görüşmelerine gitti. Türk tarafı daha uyumlu ancak Rum tarafı uyumlu değildir. Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün devam etmesi halinde biz Kıbrıslı Türkler büyük zarar göreceğiz, Rum tarafı bir zarar görmez. Ben bir çözüm olmasını istiyorum ve bu yönde biraz da olsa umudum vardır.”

Aslıhan Çelik

“Cenevre görüşmelerinden hiçbir sonuç beklemiyorum. Yıllardır çözüm yönünde görüşmeler devam ediyor ancak bence bir çözüm olmayacaktır. Dünyanın gözü bu ülkenin üzerinde ancak bir çözüm olacağını düşünmüyorum.”

Ahmet Aziz Anış

“Ben Cenevre görümlerinden bir olumlu sonuç beklemiyorum. Ancak kapıların açıldığı zaman nasıl ki başımıza bir balyoz indi yine bir gün kafamıza o balyoz inince çözüm olacaktır. Tatar orada olduğu sürece bu ülkede bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Çözümsüzlüğün devam etmesi halinde daha çok şey kaybedeceğiz.”

Mehmet Bulak

“1975 yılından beri Rum tarafı tüm malını geri istiyor. Rum bugüne kadar kendisine sunulan tüm önerilere hayır dedi. Rum; Türkiye’nin veya bizim zayıf düşmemizi bekliyor ve İsrail Filistin’e ne yapıyorsa Rumlar da bize aynısını yapacaktır. Ben bu nedenle bir anlaşma beklemiyorum. Kıbrıs sorunu çözülürse hayat şartlarının daha iyi olacağını düşünmüyorum. Zamanında en büyük hataları yurt dışından gelenlere yüzlerce dönüm arazileri koçanlı olarak vermeleri oldu. Benim güneyde 30 dönüm arsam vardı. 30 dönüm kuzeyde aldım ancak Türkiye’den gelen kişilere yüzlerce dönüm arsa verildi. O nedenle hiç umudum yoktur.”

Umut Aşır

“Kıbrıslı liderler ve garantör ülkeler Cenevre’de ancak bu toplantıdan olumlu sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Dünyadaki gelişmeler karşısında bir tehlike altına olduğumuzu görüyorum. Kıbrıs sorunu çözülürse yaşam kalitemizin düzeleceğine pek bir inancım yoktur. Aslında Kıbrıs sorununun çözüleceğine yönelik pek bir inancım kalmadı.”

Ahmet Çuvalcı

“Kıbrıslı liderler ve garantör ülkeler Cenevre’de. Ben bu toplantıdan olumlu bir sonuç çıkacak diye umut ediyorum. Dünyadaki gelişimlere baktığımızda sıranın Kıbrıs’ta olduğunu görüyoruz. Bir anlaşma olması durumunda yaşantımız aynı şekilde devam edecektir ancak en önemlisi de ülke bir düzene girecektir. Ben bir anlaşmanın artık sağlanacağını düşünüyorum.”

Ali Uzunoğlu

“Cenevre’de yapılan toplantıdan olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. 1974 yılından bu yana geçen 50 yılda hiçbir şey olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Senin bu ülkede hiçbir gücün yokken Avrupa Birliği’ne girme çabasını anlayamıyorum. Türkiye buradan ayağını çekerse 24 saatte bu ada silinir. Evet, Avrupa Birliği’ne girelim istiyorum ancak bu ülkede kesinlikle bir anlaşma olmayacaktır. Hiçbir umudum yoktur. Reşat Akar çok doğru konulara değiniyor ve her söylediği doğrudur ama dinleyen yok. Keşke bu ülkenin başında Reşat Akar olsa.”

Ramadan Özkeleş

“Kıbrıslı liderler ve garantör ülkeler Cenevre’de ancak ben bu toplantıdan müzakerelerin başlaması kararının çıkmasını beklemiyorum. 50 senedir uğraşıyorlar ancak yaptıkları bir şey yoktur. Dünyadaki değişimlere baktığım zaman sıranın Kıbrıs’a geldiğini düşünmüyorum. Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum ancak çözülürse yaşam kalitemizin daha iyi olacağına inanıyorum.”

Kemal Yücedağ

“Cenevre görüşmelerinden her türlü netice çıkabilir. Amerika’nın başına Donald Trump geldikten sonra dünyada bazı şeyler değişmeye başladı. Bizim dışımızda Türkiye’nin de çıkarları doğrultusunda bence bir değişiklik olabilir. Dünyadaki değişimler de sıranın Kıbrıs’a geldiğini gösteriyor. Kıbrıs’ta bir anlaşma olması halinde yaşam kalitemizin şu andan çok daha iyi olacağına inanıyorum.”

Mustafa Berksan

“Cenevre’de yapılacak toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Rumlar bizim istediğimiz şeyleri kabul etmeyeceği için umudum yoktur. Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa yaşam kalitemizde bir değişim olacağını düşünmüyorum çünkü bu ülkenin siyasilerinden ne dağ olur, ne bağ olur.”

Mehmet Mulla

“Cenevre’den iyi bir haber beklemiyorum. Yaşanan gelişmeler bize o ışığı gösteriyor. Biz de belki artık dünya hukukunun içine gireriz ve daha iyi bir yaşam durumumuz olur. Bu hisse coğrafyamızda yaşanan gelişmeler neticesinde vardım.”