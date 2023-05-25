‘İthal etmek zorundayız’

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkenim ana sorunlardan birisinin arpa olduğunu belirtti. Oğuz, “Kuraklığın etkisiyle arpayı ithal etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun düzenlediği “Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler” konulu 17. Uluslararası kongre Girne’de gerçekleşti.

Kongre, “Türkiye Ekonomisi, Türkiye'nin Buğday Piyasası ve Geleceğe Dönük Beklentiler, Tahıl Piyasalarında Taşımacılık, Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler, Global Tarımsal Ürün Piyasaları ve Yeni Ticaret Dinamikleri, Doğal Afetlerin Tarım ve Gıda Sistemine Etkisi” temasında gerçekleşti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin un ve un ürünleri ihracatında dünyada lider konumda olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Bakan Oğuz sektörlerinin büyümesi için üreticileri teşviklendirmenin ve üretimin devamlılığını sağlamanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Oğuz konuşmasına şöyle devam etti;

‘’Kuzey Kıbrıs’ın ana sorunlardan birisi de arpadır. Kuraklığın etkisiyle arpayı ithal etmek zorunda kalıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet olduğu için bu tip konularda her zaman KKTC’ye el uzatmıştır. Tahıl ürünlerinde ve iç piyasada fiyatın üzerine bir fiyat olduğu zaman bu sektörü direk olarak etkiliyor. Özellikle kuraklık konusu, dünyayı ve üretimi tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Ürün modellerinde ve çeşitlerinde özellikle kuraklığa dayanan ürünler tercih edilmeli ve buna bağlı olarak da tohumculuk sektörünün ve sanayisinin gelişmesi gerekmektedir. Bizler de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Unutulmamalıdır ki üretimin olmadığı yerde hiçbirimiz var olamayız. “

Bakan Oğuz konuşmasında, etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’na teşekkür etti.