Sınavlar iptal

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün 08.30-11.30 saatleri arasında örgütlü olduğu tüm okullarda grev yapılacağını, sınavların da yapılmayacağını duyurdu.

Sendika, bugün saat 08.30’da Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nde basın açıklaması yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve

UBP-DP-YDP hükümetinin dayatmalarla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürdüğünü savundu.

Öğretmenin örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışıldığını öne süren Eylem, “Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek, bugün 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarda grev yapılacağını, sınavların gerçekleştirilmeyeceğini belirtti.

KTÖS, 13 okulda grev yaptı

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS), dün 08.00-11.00 saatleri arasında sınıfları kalabalık 13 okulda uyarı grevi yaptı. "Tüm adanın en kalabalık ikinci devlet okulu" olduğu belirtilen Gönyeli İlkokulu önünde “Kalabalık Sınıflar Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu basın açıklaması da yapan KTÖS yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nı birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmakla suçlayarak, Bakanı istifaya çağırdı.

KTÖS, 26 Mayıs Cuma günü ise bina açısından riskli okullarda grev yapacak.



Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023, 09:42