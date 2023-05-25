Tam zamanı

Kıbrıs’ta sınır kapılarının açılmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. Karşılıklı geçişlerde sayı her geçen gün artarken, mevcut kapıların yetersizliği sürekli gündeme getirildiği halde ne iki tarafın yönetimi, ne de ekonomik örgütler geçişleri kolaylaştırıcı adımlar atmadı. Yeni sınır kapılarının açılması yönünde etkili girişimler de yapılmadı.

Özellikle KKTC’nin ekonomisi ve iki toplum arasında güvenin artırılması açısından büyük önem taşıyan sınır kapılarının artırılması için ekonomik örgütlerin sessizliğini ve tepkisizliğini dikkate alan ‘İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’ 27 Mayıs Cumartesi günü Lokmacı kapısında eylem yapma kararı aldı. Eylem saat 09.45’te gerçekleşecek.

Her gün binlerce kişi geçiş yapıyor

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, dün yeni geçiş kapılarının açılması eylemi hakkında basın toplantısı yaptı.

Basın toplantısında Aziz Selengin’in Türkçesini okuduğu basın bildirisinde, geçiş noktalarının önemine değinildi. Her gün binlerce insanın çeşitli sebeplerle bu noktalardan geçtiğine dikkat çekilen bildiride, mevcut geçiş noktalarının insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı vurgulandı.

Uzun kuyruklar oluşuyor

İşlemler ve gereksiz prosedürlerin geçişlerde daha fazla engel yarattığını, bu nedenle uzun kuyrukların ve bürokrasinin azaltılması için basitleştirilmiş ve sonuç verici prosedürlere acilen ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen bildiride, sadece bu adımların atılmasının yeterli olmadığı, çeşitli nedenlerle kuzeyden güneye veya tersi yönde geçmesi gereken insanlara kolaylık sağlanabilmesi amacıyla hem yayalar, hem de araçlar için daha fazla geçiş noktasının açılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Mevcut kapılar yeterli değil

Bildiride, bu ihtiyacın yetililer tarafından da kabul edilmekle birlikte, bu konuda bir karar alındığı da anımsatılarak, BM Güvenlik Konseyi’nin son kararında “tarafları toplumlararası iletişimin önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağırdığı” hatırlatıldı.

Ortak açıklamayı imzalayan tüm örgütler ve grupların, tüm Kıbrıs’ta geçiş noktaları açılması için azami baskıyı uygulamak üzere birlikte çalışmaya kararlı oldukları ifade edilen bildiride, Lefkoşa’da, "Akıncılar (Luricina)/Athienu ve ayrıca Kokkina (Erenköy)" bölgelerinde ve muhtemelen diğer bölgelerde de yayalar ve araçlar için yeni geçiş noktaları için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.