Kıyı operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube, son zamanlarda külliyatlı miktarda uyuşturucu ele geçirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İskele’de, sahil bölgesinde bulunan bir restoranın park alanında operasyon düzenleyen polis, bir kilo hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Mustafa Aşut ve İbrahim Şimşek isimli iki kişiyi tutukladı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar, dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında, İskele’ye bağlı Boğaz’da, bir restoranın park alanında operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis çavuşu Hasan Selvili, düzenlenen operasyonda, zanlıların kullanımındaki FV 894 plaka araç içerisinde arama yapıldığını belirti. Polis, yapılan arama sonucuna bir kilo hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis operasyon kapsamında zanlılar Mustafa Aşut ve İbrahim Şimşek’in gözaltına alındığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu ve uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.