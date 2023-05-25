İlk adım atıldı

Başbakan Ünal Üstel, ülkenin tüm bölgelerinde “Toplu Sosyal Konut Yapım Seferberliği” başlatacaklarını ifade ederek, “3 yıllık bir süre içerisinde binlerce gencimizi ev sahibi yapıyoruz” dedi.

Üstel, proje yerlerinin seçim sonrası 3 ay süre içerisinde planlanacağını ifade ederek, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanında Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında sosyal konut projeleri anlatıldı, Müteahhitler Birliği ile protokol imzalandı.

Bir yıldır çok ciddi çalışmalar yapıyoruz

İçinden geçmekte oldukları zorlu ekonomik koşullardan dolayı halkın yaşadığı sıkıntıların azaltılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Üstel, “Tam bir yıldır çok ciddi çalışmalar yapmakta ve ihtiyaç duyulan tüm adımları büyük bir cesaretle atmaya devam etmekteyiz” dedi.

“Hükümetimiz kurulduğu günden beri sadece laf üretmemekte, aynı zamanda iş yapmaktadır” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Müteahhitler Birliği ile imzaladığımız protokol kapsamında ülkemizin tüm bölgelerinde Toplu Sosyal Konut Yapım Seferberliği’ni başlatıyoruz. Tamamlanan projelerle 3 yıllık bir süre içerisinde binlerce gencimizi ev sahibi yapıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak ve KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi bulunmayan ve son bir yıl içerisinde adına kayıtlı bir konut devredilmemiş olan, hane geliri 85 bin Türk Lirası’nın altında olan, 18 yaş üstü sosyal sigortalar ve kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kaydı bulunan ve başvuru tarihinden önceki son 6 ay süresince prim yatırımı yapılmış olan KKTC vatandaşlarına bir milyon 200 TL’ye kadar aylık yüzde bir yani yıllık yüzde 12 faizle, faiz dışında herhangi bir komisyon, vergi veya masraf alınmadan kredi vermeye başlıyoruz. İlk etapta toplam 300 milyon Türk Lirası olarak planlanan kredi paketimiz gelen taleplere göre yeniden düzenlenebilecektir.”

“Depreme Dayanıklı Evler Kredisi

Oturduğu konut depreme dayanıklı olmadığı için yıkıp yeniden yapılacak konutlara özel aylık yüzde bir faizli ve 10 yıl vadeli ‘Depreme Karşı Dayanıklı Evler Kredisi’ni vermeye başlıyoruz.

Engelli Haftası’nda açıklamış olduğumuz ve engellileri desteği lafta bırakmadığımız, kamuya 50 engelli istihdamı yapılması işlemlerini tamamlamış durumdayız. İstihdamları seçim yasaklarının hemen ardından yapmaya başlıyoruz.”

Döviz borcu olanlara kolaylık sağlanacak

Üstel, döviz kurlarında yaşanan artış dolayısıyla döviz kredisi taksitlerini ödemekte zorluk yaşayan vatandaşların borçlarının yeniden yapılandırılması ve taksit tutarlarının düşürülmesine yönelik Merkez Bankası’na gerekli talimatları verdiklerini de belirterek, “Bu kapsamda olan vatandaşlarımız bankalarına başvurarak getirmiş olduğumuz bu haktan yararlanmayı talep edebilirler” ifadelerini kullandı.

Elektrik borçlarında yüzde 80 faiz indirimi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na borcu bulunan tüketicilerin borçlarını ödeyebilmeleri ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun tahsil etmekte zorlandığı alacaklarını tahsil edebilmeleri için kararname çıkardıklarını ifade eden Üstel, şunları söyledi:

“Kıb-Tek’e borcu bulunan tüketicilerin borçlarını peşin olarak ödemeleri durumunda faizlerinin yüzde 80’ini siliyoruz.

Kıb-Tek’e borcu bulunan tüketicilerin borçlarını 30 ay taksitle ödemeleri durumunda borç faizlerinin yüzde 50’sini siliyoruz.

Sayaçların yanlış bağlanması, eksik okuma, yanlış okuma, yanlış ücretlendirme gibi konulardan kaynaklanan ihtilaflı borçların tüm gecikme zamlarını siliyoruz ve 10 yıl taksitlendirme hakkı getirerek borçları yapılandırıyoruz.

Kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin su motorlarına ait sayaçların borçlarının gecikme zamlarının yüzde 90’ını siliyoruz ve 10 yıl taksitlendirme hakkı getirerek borçları yapılandırıyoruz.

Uzun süredir davalık olan, tahsili mümkün görünmeyen bakiye borçların gecikme zamlarını siliyoruz ve 10 yıl taksitlendirme hakkı getirerek borçları yapılandırıyoruz.”

Gürcafer: TOKİ modelinin bir benzeri olacak

Gürcafer, sosyal konut projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı ile “Faiz Farkı Fonu” oluşturduklarını kaydetti.

İnşaat sektöründeki hareketlilikten ve devinimden düzenli olarak Faizi Farkı Fonu’na bir kaynak akmakta olduğunu belirten Gürcafer, “Faiz Farkı Fonu ile sosyal konut sahibi olacak insanların Türk Lirası ve özel faiz ile borçlanacakları kredi miktarının bir kısmının, 4-5 yıl gibi süre boyunca bu fon tarafından karşılanmasını hedeflemekteyiz” dedi.

Cafer Gürcafer, sosyal konut projesinin yapısının; Türkiye’deki TOKİ modelinin bir benzer modeli olacağını, hem ülke insanının sosyal konut ihtiyacını karşılayacağını, hem de inşaat sektörüne, yap-sat sektörüne olumsuz etki etmemesinin sağlanacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023, 09:55