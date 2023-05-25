İki kişi yaralandı

Lefkoşa-İskele anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.45 sıralarında Fatma Tekgöz (K-41), yönetimindeki GA 219 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale camisi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, köprünün beton korkuluklarına çarparak, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Tekgöz ve araçta yolcu olarak bulunan Mikail Aydın (E-36) yaralandı. Fatma Tekgöz ve Mikail Aydın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip gözetim altına alındı.

Motosiklet yayaya çarptı

Bu arada Girne’de motosiklet sürücüsü, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada, yaya da motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün saat 17.30 sıralarında, Muhammed Mustafa Ketkanlı (E-18) yönetimindeki UB 971 plakalı motosiklet ile Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde giderken, yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Meryem Duman’a (K-49) çarptı. Kazada, yaya Meryem Duman ve motosiklet sürücüsü Muhammed Mustafa Ketkanlı yaralandı. Meryem Duman, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken; Muhammed Mustafa Ketkanlı, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa’da ise alkollü sürücü kazaya sebep oldu.

Kahveci Mehmet Sokak üzerinde önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ali Ershadian (E-24) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRC 155 plakalı salon araç ile dikkatsizce Uluçam Yolu Sokağa dönüş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Emin Altundağ (E-26) yönetimindeki LS 353 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ali Ershadian tutuklandı.