Hedef 2027

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’i deniz altından döşenecek elektrik kablolarıyla birbirine bağlayacak “Euroasia Interconnector” projesinin maliyetinin 2 milyar 570 milyon Euro olacağı belirtildi.

Politis gazetesi, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Ekologlar Milletvekili Haralambos Theopemptu’ya yönelik yanıt mektubunda “Euroasia Interconnector” projesiyle ilgili detayları aktardığını bildirdi.

Habere göre Papanastasiu, 2 milyar 570 milyon Euro’nun, bir milyar 57 milyon Euro’luk kısmının Güney Kıbrıs’la Girit arasındaki bağlantı, geriye kalan paranın ise Güney Kıbrıs ile İsrail’in bağlantısıyla alakalı olduğunu ifade etti.

Papanastasiu, projeyle ilgili geçmişte yaşanan mali gelişmeler hakkında da bilgi verirken Güney Kıbrıs ile Yunanistan düzenleme makamlarının, toplam yapım maliyetinin yüzde 50’sinin sponsorlar tarafından karşılanması, geriye kalan diğer yarısının ise yüzde 63 ve yüzde 37 şeklinde Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında paylaşılması yönünde uzlaşmaya vardığını anımsattı.

Habere göre “Eurasia Interconnector” projesi bin megavat gücünde olacak.