Pişman oldu

Lefkoşa’daki evinde hintkeneviri yetiştirdiği tespit edilerek tutuklanan Erdinç Canbaz hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu tasarrufu ve ziraatı suçlarından yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi.

Kararda, 14 Mart 2023 tarihinde sanığın kalmakta olduğu eve baskın yapıldığı; yapılan aramada yatak odası içinde saksılarda 5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri bulunduğu belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, Erdinç Canbaz’ın Ocak-14 Mart 2023 tarihleri arasında

5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri yetiştirdiğini ve yaklaşık 6 gram ağırlığında uyuşturucu tasarruf ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip oybirliği ile bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.