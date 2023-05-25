Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarruflarında, 31 adet extacy türü uyuşturucu hap ele geçirilen Hüseyin Aksoy, Ender Mustafa Özkan ve Ozan Yaraşık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 15 Mayıs 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Hüseyin Aksoy, Ender Mustafa Özkan ve Ozan Yaraşık’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıların Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir üniversiteye ait yurtlar bölgesinde oldukları bilgisini aldıklarını ve bölgeye gittiklerini açıkladı.

Zanlı Hüseyin Aksoy’un, kampüs çıkışında, Gazimağusa Devlet Hastanesi park alanı girişi yakınlarında tespit edildiğini aktaran Arkın, üzerinde yapılan aramada, pantolonunun cebinde, sakız kutusu içerisinde, 31 adet pembe renk MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirildiğini anımsattı.

Bölgede bulunan zanlı Ender Mustafa Özkan’ın da, Aksoy’un tutuklandığını fark edince kaçmaya başladığını ve kampüs içerisinde yakalanarak alıkonulduğunu hatırlatan polis, Ozan Yaraşık’ın da mesele kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, zanlı Hüseyin Aksoy’un ifade verdiğini ve konu hapları zanlı Ender Mustafa Özkan’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlı Ozan Yaraşık’ın da uyuşturucu alışverişi sırasında diğer zanlıların yanında olduğunu anlatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, Hüseyin Aksoy ile Ozan Yaraşık’ın uygun teminata bağlanmasını, benzeri suçları olan Ender Mustafa Özkan’ın ise Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, Ender Mustafa Özkan’ın 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Hüseyin Aksoy’un 25 bin, Ozan Yaraşık’ın ise 15 bin TL nakdi kefalet ödemesine emir verdi. Mahkeme ayrıca birer kefilin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi yönünde karar verdi.