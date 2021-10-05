İtiraz süresi sona erdi

KKTC’de 1 Eylül 2021’den itibaren geçerli olacak asgari ücret, Resmi Gazetede ilan edildi.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı 16 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar vermişti.

İtiraz süresinin sona ermesiyle, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 15 Eylül 2021 tarihli toplantısında alınan karar, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret olarak 30 Eylül tarihli Resmi Gazetede ilan edildi.

Yeni asgari ücret, brüt aylık 4 bin 970 TL, haftalık 1146.92 TL, günlük 229.38 TL, saatlik 28.67 TL olarak belirlenmişti.