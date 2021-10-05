Meclis’in itibarı yerle bir oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, hükümetin sahip olduğu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyet olduğunu savundu.

Halkın özgüveninin sürekli zedelendiğini öne süren Erhürman, yaşananların Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunu olduğunu belirtti.

Meclis’in itibarının bu kadar yerle bir olduğu başka bir dönem yaşanmadığını iddia eden Erhürman, Meclis’in halk nezdindeki itibarının her gün biraz daha aşağıya çekildiğini savundu. Meclis Başkanı’nın röportajına işaret eden Erhürman, “Tarihte böyle kötü bir hükümet görülmedi” dedi.

Hükümetin, Meclis’i de yok saydığını ileri süren Erhürman, hükümetin, Anayasa’ya aykırı yasa gücünde kararname yaptığını savundu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Anayasayı, hukuku, halkın gözünün içine baka baka bu kadar paspas eden ve ben bunu yaparım diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Bir halkı vurursunuz, döversiniz, öldürürsünüz ama yok edemezsiniz. Ama bir halkın özgüvenini yok ederseniz, evet o zaman o halkı yok etmeye ramak kaldı demektir” ifadelerini kullanan Erhürman, kendilerinin engellemeye çalıştıklarının bu olduğunu kaydetti. Erhürman şöyle devam etti:

“Kurumsal yapımıza sahip çıkmazsak, biz de aslında o oyunun parçası haline gelmeye başlarsak, bu zihniyeti, bizi getirmeye çalıştığı yere muhalif bir tonla eklemlenmiş oluruz. Bu memleketin kurumsal yapılarının yok edilmesine istemeden de olsa hizmet etmiş oluruz.”

CTP’nin geçtiğimiz dönemde 6 ilçede sokağa indiğine değinen Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu kadar kötüsünü hak etmediği için CTP’nin sokağa indiğini söyledi.

Erhürman, “Bizimle diyalog kurmak isteyen, daha sert ve birlikte hareket edecek bir muhalefetle, herkesle diyalog kurarız. Kim bizimle diyalog kurmak istiyorsa, kuruyoruz” diye konuştu.

“Önümüzdeki seçim her açıdan çok kritik”

UBP’nin kurultaya konsantre olduğunu ifade eden Erhürman, önümüzdeki seçimin her açıdan çok kritik olduğunu kaydetti. Erhürman, şu anki Meclis’in başka hükümet ‘doğuramayacağının’ açık olduğunu belirtti.

Halkın bu Meclis’e dair beklentisinin kalmadığını savunan Erhürman, bu yapının, halkın iradesini temsil eden yapı olmadığını ifade etti.

Erhürman, “Bu Meclis, gerçek anlamda bir hükümet doğuramaz artık. Bu işin kışta bitmesi gerekiyor. Şu anda hükümet yok. Olmayan hükümet, 6 ay daha ömür biçmeye çalışıyor kendine. Gün geçtikçe, seçime yaklaştıkça daha da tuhaf laflar söylenmeye başlandı” şeklinde konuştu.

Tatar memlekette durmuyor

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise ülkede durmadığını ifade eden Erhürman, “Sayın Tatar nereden bilecek ki memlekette sorun var mı? Memlekette durduğu yok. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor haberi yok” dedi.