Halka çağrı yapıldı

Demokrat Parti (DP) milletvekili Serdar Denktaş, babası, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi için bugün çalışmaya başlayacaklarını duyurarak, belediyelere ve halka çalışmalara katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Denktaş, “Fidan, tohum, gübre ve kol gücü en önemli ihtiyaçtır. Vefalı insanımızın çapasıyla küreğiyle, kimisinin bilgisi ve el becerisiyle orayı kısa sürede bugünkünden daha iyi bir noktaya ulaştırabileceğimizden eminim” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnisiyatifi” başlığıyla açıklama yapan Denktaş, açıklamasında “Vefasızlardan herhangi bir adım beklemeksizin biz o bölgenin temizlenmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesi için çalışmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denktaş, bugün sabah saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Parkı’nda olacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, çevreyle ilgili düzenlemenin bir günde tamamlanamayacağını sadece bugün değil, devamlı orada olacaklarını söyledi.

Denktaş, bugün temizlik, daha sonraki günlerde de çimlendirme ve peyzaj çalışması yapacaklarını kaydetti.

Denktaş, hükümetten artık hiçbir beklentilerinin kalmadığını da sözlerine ekledi.