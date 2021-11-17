Kalite tescillendi

Kuzey Kıbrıs’ta Ross müşterisi olan Kırnı, yüksek damızlık - broyler verimlilik ve kalite performansı ile Ross 155 ve Ross 420 ödüllerine layık görüldü.

Dünyanın bir numaralı damızlık ırkı olarak bilinen Ross civcivleri Aviagen Broiler Breeders tarafından tedarik edilmekte ve 100’den fazla ülkede geniş bir müşteri kitlesine sahiptir. Aviagen, müşterilerinin performans analizlerini takip ederek, üretim kalitesi olarak yüksek performansa ulaşan damızlık ve broyler üreticilerini onurlandırmayı gelenek haline getirmiştir. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında dünyanın en prestijli tavuk kalite standartları ödüllerine layık görülen Kırnı tesisleri, 2020 yılında yine verimlilik ve kalite ödülleri ile onurlandırıldı.



Kırnı markasının bağlı olduğu Mustafa Hacı Ali Ltd. direktörlerinden Turgut Hacıali, başarılı sonuçları ile ilgili demeçte bulundu.‘’Sahada bu sonuçların alınmasında Ross 308’in sahip olduğu potansiyel, çiftliklerde uygulanan doğru kümes yönetimi, canlı üretim teknik ekipleri ve özveri ile uygulanan bakım ve sevk-idarenin katkıları ve rolü elzemdir. Kırnı ailesi olarak, damızlık ve broyler ekibimizin özveri ve uyum içinde çalışması neticesinde kazanmış olduğumuz bu performans başarısından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayız. Bu gururu Kırnı Ailesi olarak bize yaşatan damızlık ve broyler ekibimize ve Aviagen Anadolu çalışanlarına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.’’



