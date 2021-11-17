Bunu da gördük

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Çevre Platformu’nun Ambelia Ormanı olarak bilinen Ötüken köyünde kain Pafta /Harita XXIV/10 Parsel 89’un yetki aşımı veya usulsüzlük yapılarak kiralandığı iddiasıyla soruşturma başvurusu üzerine rapor hazırladı.

Dizdarlı, hazırladığı raporda, devlet eliyle veya kamu görevlilerinin işlem veya eylemleri neticesinde meydana gelen ve ormanın bir kısmının yok olmasına sebep olan veya hatalar zinciri sonucunda 1918 yılından itibaren orman olarak kayıtlı bulunan Ambelia Ormanı’nın bir kısmının amaç dışı ve yetkisiz bir şekilde kiralandığını tespit ettiklerini açıkladı.



“Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarından başlayarak, Parsel 89’un veya Parsel 89/1/2’nin kiralanması veya rezerv arazi olarak ayrılması, kira koçanı verilmesi ve sonraki tüm işlem ve eylemlerin devam etmiş olması usulsüzdür ve/veya hükümsüzdür. Bu nedenle de KKTC Anayasası’nın ilgili hükümlerine aykırıdır” ifadelerini kullanan Dizdarlı, tüm bu hususların soruşturulması için konunun Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ve görevi kötüye kullanma suçunun oluşup oluşmayacağının saptanması gerektiğini kaydetti.Dizdarlı, bahsedilen alana ilişkin bugüne kadar alınan kararlar ve eylemler hakkında da bilgi vererek, İskele Ötüken’de kain ormanın, KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesi tahtında ve 23 Kasım 1983 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile “kamu yararı” açısından devletin kontrolünde kalması gereken orman sahaları arasında yer aldığını ve bu nedenle de hiçbir şekilde kiralamayacağını bildirdi.