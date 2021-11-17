AB’nin gündeminde

Avrupa Dış İşleri Konseyi’nin Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetlerine ilişkin “seçenekler belgesinin” hazırlanması konusunda sağlanan ilerlemenin ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi, Avrupa Dışişleri Konseyi toplantısıyla ilgili detaylara yer verdiler.

Haberi “Hâlâ..Türkiye’ye Yönelik Yaptırımlar Pişiriliyor” başlığıyla veren Politis gazetesi, diplomatik kaynaklara dayanarak AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in toplantı sırasında “seçenekler belgesinin” hemen dolaşacağı şeklindeki söylemiyle Avrupa Dışişleri Bakanları tarafından mevcut gelişmeleri ele alması çerçevesinde Maraş konusunun da gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre Borrell, bunun öncesinde AB’nin özel birimleri tarafından, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki “yasa dışı faaliyetlerine” ilişkin olayların kapsamlı bir şekilde kaydedildiği ayrıntılı raporun hazırlandığını belirtti.

Aynı kaynaklar ayrıca Borrell’in, AB Dışişleri Bakanlarına, seçenekler belgesinin, birinde olayların ve durumun tasvir edildiği, diğerinde ise AB tarafından gösterilecek reaksiyona ilişkin tedbirlerin bulunduğu iki kısımdan oluşacağı konusunda bilgi verdiğini ifade ettiler.



Borrell açıklamasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e gönderdiği ve içeriğinde belli tepki yöntemlerinin bulunduğu mektuptan da söz etti.Gazete haberinde ayrıca “seçenekler belgesinin” gelecek hafta COREPER’de (Daimi Temsilciler Komitesi veya Meclisi) ele alınmaya başlanacağını yazdı.

Hristodulidis hızlı hareket istedi

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis toplantı sırasında yaptığı konuşmada, AB’nin tepki gösterme konusundaki gecikmesinden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdi ve sürecin hızlı bir şekilde ileriye götürülmesini talep etti.

Hristodulidis, Avrupalı mevkidaşlarına, AB’nin Türkiye’ye “kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetlerinin yasa dışı olduğu ve Avrupa ile ilişkilerinde bunun etkilerinin olacağı” konusunda net mesaj göndermesi gerektiğini vurguladı.

AB’nin tepki göstermekte geç kalmasının, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında olumsuz sonuçlara sahip olduğunu da ifade eden Hristodulidis, bunun da, Türkiye tarafından, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveyle, müzakerelere geri dönmeyi ret etme cesareti olarak algılandığını savundu.

Gazete Güney Kıbrıs’ın tezlerine, Yunanistan, Fransa, İspanya, Malta ve Slovenya’nın destek verdiğini yazdı.