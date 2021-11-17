Yol haritası net

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Biz yolumuza bakacağız. Yolumuz, Türkiye Cumhuriyeti ile olan yoldur. Tarih bunu emreder. Bizim bu adada Türkiye olmadan barınmamız mümkün değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon defterinin artık kapandığını vurgulayarak, “Seçimi kazanmış bir Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin de desteğiyle bu yeni siyaseti dünyaya haykırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) düzenlene “Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası konferansta konuştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, böylesine önemli bir konunun bir sempozyumda ele alınmasının çok önemli olduğunu söyleyerek başta Doğu Akdeniz Üniversitesi yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün köklerinin 1571’e kadar dayandığını, 80 bin şehit verildiğini, Osmanlı donanmasının bir yıl süren mücadelesinden sonra Kıbrıs’ın fethedildiğini dile getirdi.

“Yatırımlar her alanda sürecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde ülkede bulunan TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindekileri kabul etti.



Açıklamaya göre TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindekilerle görüşmekten duyduğu büyük mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarının yarattığı ekonomik sıkıntılara rağmen KKTC’de her alanda yatırımlar gerçekleştiğini belirterek KKTC’nin gelişiminin süreceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da yaşanan süreçlerin federasyon tezinin sona erdiğinin önemli göstergeleri olduğuna dikkat çekerek yeni siyasetin Türkiye ile tam bir uyum içerisinde daha da ileri taşınacağının altını çizdi.

Erdem’den Tatar’a tam destek

TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de yaptığı konuşmada Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkinin oldukça özel olduğunu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın göreve gelmesiyle birlikte egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin iş birliğini öngören anlayıştan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tatar ile Sucuoğlu görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile haftalık olağan görüşmede bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nu kabul ederek görüştü.

Haftalık olağan görüşme kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, güncel konular ve hükümet faaliyetleriyle ilgili istişarede bulundu.