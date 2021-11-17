İkinci şok

Video skandalı sonrası Ulusal Birlik Parti (UBP) Genel Başkanlığı adaylığından çekilen, siyasi hayatı kötü etkilenen eski Başbakan Ersan Saner ikinci bir şok yaşadı.

Skandal video Saner’in siyasi hayatının yanı sıra özel hayatını da etkiledi.

Videonun ortaya çıkmasının ardından eşi Yargıç Bahar Saner’in talebiyle boşanma davası açıldığı ve Saner çiftinin kısa süre önce ayrıldığı ortaya çıktı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner’in birkaç gündür Duatepe soyadını kullanmaya başladığı belirtildi.



Ayrıca kamuya açık ve internette yayınlanan dava belgelerinde de Bahar Duatepe adının kullanıldığı görüldü.Çiftin boşandığına dair haberlerin yayılması üzerine bir haber sitesine kısa açıklama yapan Ersan Saner ise boşanma davasının henüz sonuçlanmadığını, sürecin devam ettiğini söyledi.

Ne olmuştu

Skandal videonun ortaya çıkmasının ardından Saner çiftinin boşanacağı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Bahar Saner sosyal Medya üzerinden paylaşım yaparak, “Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir. Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir. Böyle bir gündemimiz yok” demişti.

Bahar Saner’in açıklaması şöyleydi.

“Kıymetli dostlar, Ben ve ailem bugüne kadar özel hayatımızla gündem yaratmayı tercih etmedik. Buna rağmen son günlerde özel hayatımızı ilgilendiren olaylarla gündeme taşındık. Bunun maksatlı yapıldığını düşünmek istemiyorum. Ancak yaratılan gündem ailemizden ziyade siyasal kirlenme yönüyle tüm toplumuzu derinden etkiledi. Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir. Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir. Önemle vurgulamak isterim ki; toplumumuzun, bizim kişisel hayatımızdan çok daha ciddi sorunları vardır. Kaldı ki böyle bir gündemimiz yok. Saygı duyduğunuz için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgiyle kalın.”