Kuraklık etkiledi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs genelinde zeytin hasadına başlayan üreticiler, geçmiş yıllara nazaran bu yıl verimin düştüğünü ifade etti.

Kuraklıktan dolayı elde edilen ürün miktarında azalma olduğunu belirten üreticiler, çok fazla zeytin ağacı olmasına rağmen hem verimin hem de kalitenin düştüğünü söyledi. Üreticiler, kuraklığın sürmesi halinde verimin daha da düşeceğini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan üreticiler, zeytin ağaçlarının da korunamadığını belirtti.

Ne dediler…=

Mustafa Karamustafa (Aydın Zeytinyağı Fabrikası Şirinevler işletmecisi)

“Bu yıl zeytin hasadı kurak geçen kış ayları nedeniyle geçmiş yıllara göre çok az. Güzel yağış olmadığı için zeytinler yeteri kadar olgunlaşmadı ve birçok kişi de zeytinlerini toplamak için yağmur yağmasını bekliyor. Bu yıl sezon açıldıktan bu yana geçen 20 günde günlük 5-6 ton yağ çıkartıyoruz. Zeytinlerin yağ verimi de geçen yıla göre biraz daha iyi durumdadır. Havalar kurak geçtiği için ağaçlar kendilerini korumaya çalıştığı için veriminden düşüyor. Bu yıl fiyatlar hemen hemen geçen yıla yakın fiyatlardır. Bu yıl yeni sıkım yağın litresi 30, kara yağ ise 60 liradır. Bu yıl sadece sıkım ücretlerinde küçük bir artış oldu. Bence zeytinyağının fiyatları buralarda değil daha da yüksek olmalıdır; çünkü hem değerli bir yağ hem de uğraş isteyen bir üründür. Artan inşaatlar nedeniyle asırlık zeytin ağaçları sökülüyor ve buna çok üzülüyoruz. Bir ağacın yetişmesi çok kolay değil, bu nedenle ağaçlar söküldüğünde çok üzülüyoruz.”

Mustafa Türkkal

“Zeytinlerimizi toplayıp yağ çıkartmak için geldik. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl kendi zeytinlerimden güzel bir verim aldım. Eskiden adada zeytin ağaçlarına çok önem verilir, herkes ekerek çoğaltmaya çalışırdı ancak son yıllarda mevcut zeytin ağaçlarını bile koruyamıyoruz onlara bakmıyoruz. Bunun nedeni halk olarak hazıra alışmış olmamızdandır. İnsanlar ‘nasıl olsa markette istediğimiz zaman yağ buluyoruz’ diyorlar ve ağaçlarla ilgilenmiyorlar. Ben zeytin ile ilgilenen herkese güzel bir hasat dönemi ve bol bereketli yıllar dilerim.”



Hasan Kanlı“Zeytinlerimizi toplayıp yağ çıkartmak için değirmene geldik. Bu yıl kurak geçen kış ayları nedeniyle bol mahsul almadık. Zeytin ağaçlarım geçtiğimiz yıla göre biraz daha iyi ancak ovada olan ve kurak geçen havalar nedeniyle ağaçlar susuz kaldı ve güzel bir verim olmadı. Çıkardığımız yağı kendi ihtiyacımız için kullanacağız. Satmak için yeterli sayıda ağacım yok. Sadece bize yetecek kadar ürünümüz var. Eskiden insanlar üretime çok fazla önem veriyordu ancak yeni nesil gençlerde kendi tüketeceklerini bile üretmiyor. Hazıra alışmış bir nesil var ve çarşıdan alıp tüketiyorlar ancak ben bu yaşımdayım hala kendi tüketeceğim ürünü üretiyorum. Herkese bol bereketli yıllar ve güzel bir hasat dönemi olmasını dilerim.”Cemal Sadrazam“Kurak geçen kış ayları nedeniyle geçmiş yıllara göre daha az zeytin hasadı yaptık. Geçen yıl yaptığımız hasadın yarısından da az bir hasat aldık. Yaklaşık 35-40 ağacımız var ve bu yıl aldığımız ürün 5-6 kasa… En azından 30-35 kasa ürün almamız lazımdı ancak yarısından da az bir ürün aldık. Kuraklık böyle devam ederse çok daha kötü günler bizleri bekliyor. Herkese daha bereketli yıllar dilerim.”Taner Şevki“Zeytinlerimizi topluyoruz. Geçen seneki verim yok. Geçen yıl da kurak olmasına rağmen bu yıldaki üründen daha iyi bir ürün almıştık. Zeytinlerimizi topladıktan sonra yağımızı çıkartmak için değirmene götüreceğiz. Çıkarttığımız yağı kendimiz için çıkartıyoruz zaten var olan ağaçlarımızın verdiği ürün ancak da çocuklarımıza ve bize yeter. Zeytin toplama ve yağ çıkartma konusunda bizim nesildeki insanlar çok daha değer veriyordu ancak şimdiki nesillerin emekleri pahalıdır satın alıp tüketmeyi tercih ediyorlar. Temennim var olan zeytin ağaçlarının korunması, yenilerinin ekilmesi ve daha bereketli yılların yaşanmasıdır.”