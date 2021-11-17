‘Atıklar ayrıştırılmıyor’

Özlem ÇİMENDAL

Sürekli yangınlarla gündeme gelen ve 9 belediyenin ortak kullanımın alanı olan Güngör çöplüğü, bir başka önemli tehlikeyi daha gündeme getirdi. Güngör Atık Depolama Tesisiyle ilgili Diyalog’a konuşan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, alanının doğru kullanılmadığını, bu nedenle de erken dolduğunu ve şu an yeni alan açma çalışmaları başlatıldığını ifade etti. Güngör çöplüğü ve diğer çöplüklerdeki yangınların çok daha ötesinde başka ve korkulması gereken bir durum olduğunu aktaran Sahir, atık alanlarında biriken, sıkışan metan gazına ve yangın tehlikesine dikkat çekti. Sahir, çöplerin kontrolsüz şekilde atık alanlarına bırakılmasının içerisinde biriken gazlar sonucu, büyük patlamalar ve yangın felaketlerine gebe olduğunu söyledi.

Yetki bakanlıkta

Sahir, Güngör çöplüğünün 9’dan fazla belediyenin ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek, özel bir statüsü olduğunu ve bu nedenle de kontrolünün Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda olduğunu söyledi. Çöplükte zaman zaman yaşanan yangınların, çöplüğün yapımına uygun kullanılmamasından kaynaklandığına da değinen Sahir, atıkların ayrıştırılmamasının da en önemli nedenlerin başına geldiğini vurguladı.



Güngör çöplüğünün yanlış kullanımı nedeniyle çok erken dolduğunun altını çizen Doğan Sahir, depolama alanının halihazırdaki yükü de kaldıramadığını bu nedenle de yeni alan açma çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Sahir, “Elimize ne geçerse götürdük, ne olduğuna bakmadan depolama alanına kontrolsüzce boşalttık” dedi.

Çöpler ayrıştırılmıyor

Çöp depolama alanlarının kullanımının prosedüre uygun yapılması gerektiğine dikkat çeken Sahir, “Çöpler alanlara ayrıştırılmadan, ne olduğuna bakılmadan dökülüyor. Organik atıkların ayrıştırılması çok önemlidir. Bu atıkların neredeyse yüzde 50’sine tekabül eden bir kısmı organiktir ve bunlardan geri dönüşüm sağlanabilir” şeklinde konuştu. Atık depolama alanlarındaki bir diğer sorunun da ayrıştırma yapılmaması nedeniyle geri dönüşüm yapılamaması olduğuna da işaret eden Sahir, ayrıştırılan ve usulüne uygun boşaltılan çöplerden felaket değil, daha yararlı bir geri dönüşüm sağlamanın da yetkililerin elinde olduğunu ifade etti.

Ayrıştırılmadan boşaltılan atıkların zamanla içerisinde metan gazı biriktiğine dikkat çeken Sahir, bunun büyük felaketlere kapı araladığını söyledi.

Denetimsiz atık alanı tehlike saçıyor

Güngör çöplüğü ve diğer çöplüklerdeki yangınların çok daha ötesinde başka ve korkulması gerek bir durum olduğunu aktaran Sahir, “Bilinen çöplüklerin dışında şu an bizim bildiğimiz 100’e yakın kontrolsüz ve denetimsiz şekilde çöp boşaltılan atık alan var” ifadelerini kullandı. Sahir, çöplerin kontrolsüz şekilde atık alanlarına bırakılmasının içerisinde biriken gazlar sonucu büyük patlamalar ve yangın felaketlerine gebe olduğunun da altını çizdi.