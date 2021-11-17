Olumlu bir adım

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki haftalarda muhtarla rutin toplantılar yapılacağını açıkladı. Sucuoğlu, “İnanıyorum ki gerçek nabız muhtardadır” dedi.

Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle ülkede bulunan Kadir Delibalta başkanlığındaki TC İstanbul Muhtarlar Federasyonu heyetini kabul etti.

Kabulde, Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de hazır bulundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC’ye sahip çıkılmasının önemini belirten Sucuoğlu, iki egemen eşit devlet politikasının bundan sonraki süreçte KKTC’nin yeni rotası olduğunun altını çizdi.

Muhtarlığın siyasette en önemli noktalardan biri olduğunu ifade eden Sucuoğlu, muhtarlığın doğrudan halkla muhatap olan adres olduğunu kaydetti. Muhtarlığın, siyasetin ve ülkenin nabzını tutan bir görev olduğunu belirten Sucuoğlu, önümüzdeki haftalarda muhtarla rutin toplantılar yapılacağını açıkladı.

TC İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta da konuşmasında, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ülkede bulunduklarını söyledi.

Bay-Sen’den Sucuoğlu’na ziyaret



Başbakan Faiz Sucuoğlu, İbrahim Kanat başkanlığındaki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) heyetini kabul etti.Sendikanın; Toplu İş Sözleşmesi (TİS) altında BRT personeline tanınan hakların verilmesi ve personelin mağduriyetinin giderilmesi talebini ilettiği görüşmede, Sendika Başkanı Kanat, kurumda yaşanılan süreç hakkında bilgi vererek, en kısa sürede çözüm bulunmasını Başbakan Sucuoğlu’ndan talep etti.Sucuoğlu ise, geçen günlerde konuya ilişkin alınan bir mahkeme kararına işaret ederek, “Olumlu bakıyoruz. Mahkeme kararının sunduğu yasal çerçevede, gereğini yapacağız” dedi.Sendika Başkanı İbrahim Kanat ise, BRTK Yasası’nın değişmemesinden dolayı doğan eksiklikler ve personelin yaşadığı sıkıntılara ilişkin Sucuoğlu’na bilgi vererek, “Yıllardır çalışan arkadaşlarımız bir türlü sürekli kadrolara girememişlerdir. Yasadaki boşluklar nedeniyle BRT şu anda bir çıkmaz duruma düşmüştür. Hiyerarşik yapı tamamen bozuldu, hepimiz mağduruz” dedi.

Sucuoğlu personel ile tanıştı

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık personeli ile tanıştı.

Personelle tek tek tanışan Başbakan Sucuoğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında da detaylı bilgi aldı ve sorunlarını dinledi.

