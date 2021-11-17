Önemli bir eksik giderildi

Dikmen Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı Boğazköy ve Dağyolu’ndaki muhtarlık binalarının açılışı dün gerçekleştirildi.

Açılışa Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, milletvekilleri Armağan Candan ile Fazilet Özdenefe, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve bazı belediye başkanları da katıldı.

Açılışlarda konuşma yapan CTP lideri Tufan Erhürman, bölge muhtarlarının yıllardır muhtarlık binalarını beklediklerini kaydederken, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise “Görevimizi yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz” diye konuştu.

Erhürman: Herkesin gurur duyacağı bir yapı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısının her gün biraz daha yıpratıldığını söyledi.

Durum böyleyken, Dikmen’de, kurumsal yapının sembolü olarak görülebilecek iki eserin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Erhürman, “Muhtarlık kurumu ve onun içerisinde halka hizmet vereceği mekân açısından, herkesin gurur duyacağı bir yapıyı açıyoruz” dedi.

Söz konusu durumun, Kıbrıslı Türklerin kurumsal yapılarına nasıl sahip çıktığının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Erhürman, Dikmen Belediyesi’nin 4 yıldır öz kaynaklarıyla, kendi projelerini hayata geçirdiğini ifade etti.

Güneş: Çok güzel iki eser



Girne Kaymakamı Sinan Güneş açılışta yaptığı konuşmada, “Muhtarımızın ve Dikmen Belediye Başkanı’mızın süreci zorlamasıyla bizlerin de koordinasyon görevini yerine getirmemizle hem Boğazköy’de hem Dağyolu’nda kamusal fayda içeren çok güzel iki eser ortaya çıkmış durumdadır” dedi.

Çelebi: Huzur içerisindeyiz

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de Dikmen Belediyesi’nin, belde halkının bütün ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştığını vurguladı.

Çelebi, “Ne yazık ki bu köylerimizde bugüne kadar muhtarlık binalarımız yoktu. Bu binaları halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Görevimizi yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz” dedi.

Çağlar: Bayram yerine giden çocuk gibi…

Boğazköy Muhtarı Yüksel Çağlar açılışta yaptığı konuşmada, açılışa adeta bayram yerine giden bir çocuk gibi geldiğini söyledi. Çağlar, yıllardır bugünü beklediklerini dile getirdi.

Arap: 30 yıldır atıl durumdaydı

Dağyolu Muhtarı Mustafa Arap ise yaptığı konuşmada, “Konuşurken içimden ağlamak geliyor. Burası 30 yıldır atıl durumdaydı” diyerek sözlerine başladı.

Gelecek nesillere bir şeyler bırakmaktan dolayı mutlu olduğuna dikkat çeken Arap, “Kıbrıs’ın en meşhur köylerinden biridir Dağyolu ve bir muhtarlık binasını hak ediyordu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.