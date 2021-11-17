Vaziyet Kötü: KKTC’nin Borçları 47 Milyar lirayı aştı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz dün başlayan bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, son 3 yılda 4 kez hükümet değişikliği yapan KKTC’nin iç ve dış borç yükünün giderek ağırlaştığı söyledi. Haziran 2021 itibarıyla iç borçların 12 milyar 261 milyon Türk Lirasına, dış borçların ise 34 milyar 883 milyon Türk lirasına ulaştığını ifade eden Bakan Oğuz, ekonomideki kötü vaziyetin adeta tablosunu çizdi.

İç ve dış borçların kamu maliyesini ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Oğuz “bunun kontrol altında tutulması ve borç yükünün azaltılması birinci öncelik olmalıdır” dedi. Ancak; 2022 bütçesinde gelir beklentileri, gider beklentilerinin altında tutulduğu için borç faizlerinin dahi ödenemeyeceği görülüyor.

Coronovirüs, 2022’de de devam edecek

Oğuz, Coronovirüs (Covid-19) salgınının 2022 yılında da devam edeceği öngörüsünden yola çıkarak, ekonomi üzerindeki etkileri azalan bir trende doğru gitse de belirsizlik ve risklerin devam ettiğini söyledi. “Halk sağlığı ile ekonominin sağlığının birbirine bağlı olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık” diyen Oğuz, reel sektörün desteklenmesi yönünde alınan tedbirler, Türkiye Cumhuriyetinin desteği ve Kıbrıs Türk halkının çalışması, özveri ve dayanışması sayesinde hükümetin zorlukların üstesinden geldiğini ve gelmeye devam edeceğini belirtti.

Bütçe açığı artarak büyüdü

Oğuz, “Gerek 2020 Yılının Mart ayından itibaren devam eden Coronavirüs salgını gerekse yüzde 50’lere isabet eden dövizdeki artış ve TÜFE artışı nedeniyle, gelirlerimizde küçük de olsa meydana gelen bu artış giderlerimizde meydana gelen artışı karşılamayarak bütçe açığımızın artarak büyümesine neden olmuştur” dedi.

Coronavirüs ile mücadele için 2021 yılı bütçesinde öngörülen Coronavirüs ile Mücadele Projesi’nin, 51,5 milyon TL olan ödeneğinin Ekim sonu itibari ile 458,1 milyona çıkarıldığını, T.C. kaynaklı 50 milyon ödenek sağlandığını dile getiren Oğuz, 2021 mali yılı için ayrılan yedek ödenek kalemlerinin tümünün salgına destek amacı ile kullanıldığını, bunun da bütçe açıklarının artmasının en önemli nedeni olduğunu belirtti.

Ekonomik program uygulanmalı

Ülkenin içinde bulunduğu durum ve sorunlara değinen Oğuz, ekonomik programları uygulama zorunluluğu ve ihtiyacının artmakta olduğunu, plan ve programlara bağlı kalarak mali disiplinden taviz vermeyecek çözümler üretmek gerektiğini kaydetti.



Oğuz, “Bu çözümler kesinlikle insanlarımızın gelir seviyesini düşürme politikaları olmayıp, gelecek nesillerin çıkarlarını da öngörerek çok daha iyiye ulaşmak olmalıdır.” dedi.Maliye Bakanı Oğuz, “Ülkemizin kanayan yarası olan ve önceleri telafuz bile edilmeyen ancak benden önceki Maliye Bakanları tarafından da özellikle hassasiyet gösterilen ve dile getirilen aşırı borç yükü Haziran 2021 itibarıyle 12.261,5 milyar Türk Lirası İç Borç, 34.883,3 Milyar Türk Lirası Dış Borç olmak üzere 47.144,8 milyar Türk Lirasına yükselmiştir” dedi.Bu durumun kamu maliyesini ve ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini dile getiren Oğuz, bu nedenle kamu borç yükünün kontrol altında tutulması ve azaltılmasının birinci öncelik olması gerektiğini belirtti.

Rekor bütçe açığı

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması yaklaşımıyla yerel gelirler yüzde 22,67, yerel giderler ise yüzde 24,72 artış öngörüsü çerçevesinde hazırlandığını söyleyen Oğuz, şöyle devam etti:

“2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’nca; 12 milyar 700 milyon Türk Lirası Gider, 11 milyar 240 milyon Türk Lirası Gelir, 1 Milyar 460 Milyon Türk Lirası Bütçe açığı olarak onaylanmıştır.”

Genel Bütçe açığını azaltan unsur olan TC Kredileri hesaba katılmadığında yerel bütçe açığının 2 milyar 610 milyon TL olduğunu belirten Oğuz, “Diğer bir ifade ile yerel bütçe giderlerimizin yüzde 23.62’sinin gelir karşılığı bulunmamaktadır. Bu rakam ülkemiz bütçelerinde şu ana kadar yaşanan rekor bütçe açığı öngörüsüdür” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 11:08