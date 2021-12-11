Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 18 bin 846 Covid-19 testi sonucunda 175'i yerel 210 pozitif vakaya rastlandı, 272 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 93 bin 840 test sonucunda 662 yeni Covid-19 vakası saptandı, virüs kaynaklı ölüm olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, pozitif vakalardan; 35 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup gözetim altında bulundukları, 175 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan 51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişinin de Lefke’den olduğu açıklandı.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarının ise 3 bin 803 olduğu açıklandı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta dün 93 bin 840 test sonucunda 662 yeni Covid-19 vakası saptandı, virüs kaynaklı ölüm olmadı.



Güneyde Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki Coronavirüs testlerinin sonuçlarını duyurduğu açıklamasında, can kaybı bildirmedi.Hastanede tedavisi süren 138 hastadan 47’sinin durumunun ciddi, bunlardan 17’sinin entübe halde olduğu açıklandı.Hastaların yüzde 78.25’inin aşısız olduğu belirtilirken pozitiflik oranı yüzde 0.71 oldu.Güneyde toplam vaka sayısı 140 bin 30’a yükselirken toplam ölü sayısı 389’u erkek 218’i kadın olmak üzere 607.

3 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Bu arada Güney Kıbrıs’ta, Limasol bölgesinde üç kişide, Coronavirüsün “Omicron” varyantının tespit edildiği haber verildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından pozitif vaka numunelerinde yapılan çalışmanın ardından “Omicron” varyantına sahip üç vaka tespit edildiğini duyuran Rum haber kaynakları, vakaların tümünün seyahat geçmişi bulunduğunu, hepsinin Limasol’da tespit edildiğini ve tedaviye ihtiyaçları olmadığını kaydetti.