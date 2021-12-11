‘Reşat Akar en güvenilir isim’

Gezici Araştırma şirketi tarafından yapılan ankette halkın siyasilere güveninin kalmadığı da ortaya çıktı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, siyasete güvensizliğin yüzde 72 civarında olduğunu söyledi.

Gezici, siyasette olmayan ancak halkın hem siyasete girmesini istediği hem de en çok güvendiği ismin ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar olduğunu ifade etti.



Tv2020’ye konuşan Gezici, Akar’ın oy potansiyelinin yüzde 35 olduğunu belirtti. Gezici, şunları söyledi:“Halka siyasette olmayan ancak siyasi arenada görmek istediğiniz isimler kimlerdir?” diye sorduğumuzda büyük bir çoğunluk Reşat Akar’ın ismini söyledi. Akar’ın hem kentte hem şehir dışında hem de kırsal kesimlerde büyük bir desteği var. Geçitkale, Girne, Karpaz, Güzelyurt, her yerden ve her kesimden farklı farklı oylar aldığını görüyoruz. Akar’ın kendi başına oy potansiyeli yüzde 35 civarındadır. Bir siyasi partiye girerse o partiyi uçurur. Oyu yüzde 40’lara kadar çıkar. Akar aslında sandığa gitmeyenlerin sesidir. Ayrıca Akar’ın işaret edeceği parti de önemli bir destek alacaktır. İktidarı değiştirilebilecek bir güce sahiptir. Ben Akar’ı 2014 yılında yaptığımız anketler sayesinde tanıdım. O dönem Cumhurbaşkanlığına aday olan Mustafa Akıncı’nın önünde gidiyordu. Merak ettim ve tanıştım.”Gezici, halkın siyasilere güvenmemesindeki en büyük etkenin ise vatandaştan kopuk olmalarından kaynaklandığını söyledi. Gezici, “Siyasiler vatandaşla arasındaki kopukluğu gidermelidir” dedi.