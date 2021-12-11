Seçimde 6 parti barajı geçiyor

Ömer KADİROĞLU

Gezici Araştırma Şirketi 23 Ocak seçimine yönelik anketini yayınladı. Gezici’nin araştırmasında ekonomi ve hayat pahalılığı halkın gündeminde ilk sıraya yerleşirken, Kıbrıs sorunu ve diğer konular listenin alt sıralarına kaydı.

23 Ocak 2022’de yapılacak erken genel seçimle ilgili çalışmada ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) barajı geçen partiler olurken, Millet Partisi (MP) Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) ve Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) yüzde 2’nin altında kaldı. Yüzde 36,3’le UBP ilk sırada, yüzde 26’yla CTP ikinci sırada yer aldı.

İlk sırada ekonomi

Ankette katılımcılara ilk olarak 'sizce KKTC'nin şu anki en büyük sorunu nedir?' sorusu yöneltildi. Halkın yüzde 56,6’sı ekonomi, yüzde 51, 1’i pahalılık, yüzde 40’ı sağlık sorunu ve imkanlar, yüzde 35,3’ü eğitim, yüzde 26’ı işsizlik, yüzde 22’si yolsuzluk, yüzde 17,3’ü Kıbrıs sorunu, yüzde 16,4’ü trafik, yüzde 12, 2’si partizanlık, yüzde 11,6’sı plansızlık, yüzde 11,5’i kamuda verimsizlik, yüzde 4’ü çevre, yüzde 3,9’u da diğer sorunlar olduğunu söyledi.

9 partiden 6’sı barajı yüzde 5’in üzerinde

“Yarın milletvekili seçimi olsa oy vermek istediğiniz parti hangisidir?” soruna halkın verdiği cevapta UBP ilk sıradaki yerini aldı.

Halkın yüzde 36,3’ü UBP, yüzde 26,1’i CTP, yüzde 9,8’i DP, yüzde 10,8’i HP, yüzde 9,1’i TDP, yüzde 5,1’İ YDP, yüzde 1,5’i MP, yüzde 1,1’i TKP, yüzde 0,2’si MDP’ye oy vereceğini söyledi.



Gezici: UBP mevcut oyunu koruyor

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, anket sonuçlarını Diyalog’a değerlendirdi.

Gezici şunları söyledi:



“UBP'nin iktidarda bulunduğu son dönemlerde yaşanan Pandemi ve ciddi ekonomik olumsuz gelişmelere rağmen UBP'nin 2018 seçimlerine göre oylarını koruyabildiği görülmektedir. UBP çok ciddi ve dinamik örgütsel yapısıyla, iktidara en yakın parti olarak görülmekte bu da partiyi çekim noktası olarak tutabilmektedir. Parti ileri gelenleri tek başına iktidar söylemini geliştirse de bugünkü yapıda bu zor görünüyor.”

CTP’de hareketlilik var

Gezici, CTP ana muhalefet partisi olarak belli bir oranda oylarını artırabileceğini görüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

“Tufan Erhürman, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumun farklı kesimlerinden ve parti tabanından aldığı destekle Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı karşısında yüzde 22 gibi bir oy oranına ulaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin diğer kazananı Sn. Tuhan Erhurman’dı. Yaptığımız son kamuoyu araştırmasında da Tufan Erhürman’ın partisi ile birlikte sol merkez seçmen gruplarından destek alarak oyunu artırdığını görüyoruz. Araştırmamız tamamlandıktan sonra Tufan Erhürman ve partisinin kamuoyunun gündemine getirdiği “euro’ya geçiş” önerisinin de, CTP'nin oylarında artışa neden olacağını bir araştırmacı olarak toplumda gözlemliyorum.”

DP’de artış var

Murat Gezici, Serdar Denktaş’ın genel başkan olduğu döneme nazaran Fikri Ataoğlu döneminde DP’nin oylarının arttığını söyledi. Gezici şunları ifade etti:

“Fikri Ataoğlu’nun son dönemde ki başarılı girişimleriyle parti de bir toparlanma yaşandı. İyi adaylarla bu toparlanma süreci devam edebilecektir. 2018’de baraj sorunu yaşayan DP şu an farklı durumdadır. Baraj sorununu tamamen aşmış, kitle partisi olma yolunda olan ve çıkışta olan bir DP var. Oyları şu an yüzde 10 civarında olan DP’nin oylarını en fazla artıracak önemli partiler arasında olduğu görülüyor. DP Özellikle Mağusa, Girne ve Lefkoşa da beklenin üzerinde oy alacak.

Bazı partilerde düşüş oldu

Gezici diğer partilerle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

Mustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığında, Mehmet Harmancı'nın ise Lefkoşa Türk Belediyesinde ulaştıkları oy potansiyeli düşünüldüğünde TDP’nin daha çok büyümesi, beklenen bir gelişmeydi fakat anket sonucu TDP'nin 2018 seçimlerine göre küçük bir oranda büyüme kaydettiğini göstermektedir. TDP koşullara göre büyüme potansiyeli olan bir parti, tepki oylarının adresi olabilecek bir parti. TDP Başkanı Cemal Özyiğit'in ve aday kadrosunun seçim dönemindeki performansları yanı sıra, Sayın Mustafa Akıncı'nın ve Sayın Mehmet Harmancı'nın da katkıları sonucun belirlenmesinde çok etkili olacaktır.

2018 genel seçimlerinde yüzde 18’e yakın oy alan HP şuan en ciddi oy kaybı yaşayan parti konumunda. Genel Başkan Kudret Özersay karma oylarda en fazla oy alacaklar arasında olabilir fakat mühür oylarında yaşadığı sıkıntılar ve partiden ayrılan ya da tekrar aday çıkmayan önemli isimler düşünüldüğünde HP de düşüşün devam ettiği gözlemlenmektedir.

MP’nin oy oranı yüzde 2 civarındadır. YDP’de siyaset yapmış ve sonrasında yeni bir süreç başlatan Bertan Zaroğlu'nun YDP’nin oylarını ciddi oranda düşürdüğü görülüyor. Partinin tabanı Zaroğlu’nun mağdur olduğu haksızlığa uğradığını düşünerek YDP’den ayrılıyor.”

YDP’de ciddi kayıp oldu

“YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı halk tarafından sevilen bir siyasetçi olarak görülse de, iktidar ortağı olduğu dönemde tabanına verdiği sözleri tutamadığı söylenmektedir. Son dönemde parti içi çatışmaların sonucunda ortaya çıkan kayıpların partiyi yıprattığı da düşünülecek olursa, YDP ciddi bir rüzgâr kaybında. Baraj sınırlarında olsa da kıl payı barajı geçebilecektir. Genel olarak partiden kopmalar sonucu, Fikri Ataoglu’na, Bertan Zaroğlu'na ve UBP'ye ciddi bir yönelme görülüyor.”