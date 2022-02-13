Ömer KADİROĞLU

Aslen Alaminyo Köyü doğumlu, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı ve emekli Müsteşar Mustafa Tolga, dün saat 11.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Lefkoşa Kabristanlığındaki ebedi istirahatgâhına defnedildi. Cenazeye Tolga’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay başta olmak üzere siyasetin önemli isimleri de katılarak, Tolga ailesine başsağlığı diledi. Bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde tedavi görmekte olan Tolga’nın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Evli ve dört çocuk babası olan Tolga, toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen, sayılan bir isimdi. Dürüstlüğü, yardımseverliği ve fedakarlığı ile gönüllerde taht kuran Tolga’yı son yolculuğuna uğurlayan dostları, “Işıklar içinde uyu Başkan, mekanın cennet olsun” dedi.

