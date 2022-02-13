Yoğun temas

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Maraş’a karşılık Ercan Havalimanı ve Mağusa Limanı’nın açılmasını öngören ‘Güven Yaratıcı Önlemler’ (GYÖ) paketini ileriye götürmek için ‘yoğun temaslar’ gerçekleştiriyor.

Kasulidis’in bugün Güney Kıbrıs’a gidecek olan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Farhan Al Saud’a, Rum tarafının önerilerini anlatarak destek isteyecek.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle ise 3 günlük ziyaret çerçevesinde yarın Güney Kıbrıs’a gidecek.

Fileleftheros, “Gündemde İkili İlişkiler, GYÖ ve Bölgesel Gelişmeler… Yoannis Kasulidis Yabancı Diplomatlarla Temas Maratonuna Devam Ediyor” başlıklı haberinde, Kasulidis’in ikili ilişkiler, GYÖ ve bölgesel gelişmeler gündemiyle önceki gün Lübnan Büyükelçisi Claude El Hajal, Avusturya Büyükelçisi Dorothea Auer, Polonya Büyükelçisi Lichnerowicz-Augustyn ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Fahran Al Saud’un bugünkü ziyaretine büyük önem veriyor. Suudi prensin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Kasulidis’le yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesindeki gelişmeler ele alınacak.

Gazete Birleşik Krallık Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’ün de Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun daveti üzerine gerçekleştireceği 3 günlük ziyaret için yarın Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Habere göre Avam Kamarası Başkanı’nın ilk kez Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olması nedeniyle iki meclis arasındaki ilişkiler açısından “dönüm noktası” addedilen ziyarette Sir Lindsay Hole’e Avam Kamarası’nın üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyet eşlik edecek.

Sir Lindsay Hole ziyareti kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Meclis Dış Konular ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis ve komite üyeleriyle görüşecek, Dimitriu, Hole onuruna resmî yemek verecek.

Sir Lansay Hole’ün 15 Şubat’ta saat 16.00’da, Rum meclis oturumlarının pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğu “Filoksenia Konferans Merkezi”nde düzenlenecek özel oturumda konuşma yapacak, Dimitriu ile birlikte “parlamentolar ve devletler: Pratikte Parlamento Şeffaflığı” konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Dimitriu eşliğinde Lefkoşa Surlariçi’ni de gezecek olan Sir Lindsay BM Barış Gücü İngiltere kontenjanını, Ağrotur ve Episkopi (Yalova) İngiliz üs bölgesini ziyaret edecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022, 03:20