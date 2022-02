40 liradan 40 bin liraya kadar ‘özel hediye’

Ömer KADİROĞLU

Yılbaşından bu yana satışların neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle umudunu 14 Şubat Sevgililer Günü’ne bağlayan esnaf 40 lira ile 40 bin lira arasında değişen hediye çeşitleriyle müşteri bekliyor. Bir adet gülü 40 liraya alabilirken, kuyumcularda ‘sevgiliye özel’ 40 bin liraya kadar takılar alıcı bekliyor. Pandemi öncesinde 25 lira olan bir adet gülün şimdi 40 lira olduğunu belirten çiçekçiler “maksat günün anlamına uygun bir hediye ise bundan daha ucuza bir hediye zor bulunur” diyor.

Konfeksiyoncular, iç çamaşırı satan mağazalar ve kuyumcular da bu özel gün için yoğun hazırlık yaptı. Ancak düne kadar işlerin iyi gitmediğini belirten işyeri sahipleri, umutların bugün ve yarına kaldığını belirterek, akşam saatlerine kadar hizmette olacaklarını söylüyor. Hemen her yerde yüzde 50’ye varan indirim yapılması dikkat çekiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşların büyük çoğunluğu ise yaşadıkları ekonomik kriz nedeniyle 14 Şubat’ı evde geçireceklerini ama sevgili veya eşlerine güçleri ölçüsünde hediye alacaklarını söyledi.

Esnaf ne dedi…?

Derya Alp (Derya Butik)

“Bu yıl 14 Şubat Pazartesi günü olduğu için herkes hafta sonu kutlayacak. Satışlarımız şimdilik iyi gitse de pandemi öncesinde özel günlerde yapılan satışlar gibi değil. Halkımız her şeyi son dakikaya bıraktığı için hareketlilik biraz daha artabilir diye umut ediyoruz. Her şeye rağmen yani pahalılık ve moralsizliğe rağmen iyi bir satışımız var. Kampanyalar yaptık ancak bu sadece sevgililer günü için değil genel bir kampanyadır. İpekyol, Karaca ve Twist marka ürünlerde yüzde 50 indirimler mevcuttur. Sevgi sadece bir güne sığdırılmamalıdır. Anneler, babalar ve diğer günlerin de sadece gününde değil sevgimizi ve sevdiklerimizin değerini her gün bilmeli ve onlara olan sevgimizi hissettirmeliyiz. Her günün sevgi ile dolu olmasını diliyorum…”

Laden Fellahoğlu (Fellahoğlu Kuyumculuk)

“Son günlere gelindiği için satışlarımızda bir hareketlilik başlamıştır. Özel kampanyalar yaptık ve insanlar da kampanyalarımızdan yararlanabilmek için mağazamızı ziyaret ediyor. Tüm ürünlerde altın ve pırlanta da dahil olmak üzere yüzde 50 indirim, gözlüklerde bir alana bir bedava ve saatlerimizde de yüzde 30 indirimimiz var. Satışlar pandemi öncesindeki gibi olmasa da hareketli günler geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yaşanan kapalılık sürecinde sıfır satışlı bir 14 Şubat geçirmiştik ve bu esnafa büyük bir darbe olmuştu. İnşallah bu 14 Şubat daha iyi geçecek. Sevgi sadece bir gün değil her gün yaşanmalıdır. Sevgi her gün yaşanırsa dünya daha güzel bir yer olacaktır.”

Bilgin Çevik (Pera Pırlanta Kuyumculuk)

“14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir hareketlilik var ancak beklediğimiz hareketlilik yoktur. Pandemi öncesindeki özel günler çok güzel satışlar yapıyorduk ancak pandemi ile birlikte alım gücü düşen vatandaşlar lüksten biraz uzaklaştı. 14 Şubat Sevgililer Gününe özel kampanyalar yaptık. Özellikle pırlantalarda yüzde 50’ye varan indirimler yaptık. Altın ürünlerinde de yüzde 40 indirimler yaptık. Sevgi sadece bir gün ile sınırlandırılmamalıdır. Sevdiğimizin değer ve kıymetini bir ömür bilmeliyiz.”

Hanife Karataş (Tomurcuk Çiçek Evi)

“14 Şubat Sevgililer Gününe az bir zaman kalsa da tam anlamıyla bir hareketlilik başlamadı. Herkes son güne bıraktığı için Pazartesi gününü bekliyoruz. Pandemi öncesindeki özel günlerle bugün arasında çok büyük farklılıklar var. Pandemi öncesinde her şey daha ucuz ve insanların alım gücü daha iyiydi. Pandemi ile birlikte başlayan sıkıntılar hem insanların alım gücünü düşürdü hem de her şeyin fiyatlarının artmasına neden oldu. İki yıl önce 25 liradan sattığımız bir gül bugün 40 TL, Orkideler bugün tekli olanlar 250 çiftli olanlar da 350 TL oldu. Pandemi öncesinde onlar da tekli olanlar 150 çiftli olanlar 200-250 civarındaydı. Dövize endeksli olduğu için fiyatlar yükseliyor. Şu ana kadar beklediğimiz bir hareketlilik yok ancak inşallah Pazartesi günü daha iyi bir satış olacaktır. Sevgi sadece bir güne de sığdırılmamalıdır. Sevdiklerimizin değer ve önemlerini her gün onlara hissettirmeliyiz.”

Vatandaş ne dedi?

Aydın Çavuş

“14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştı ancak daha önce daha pahalı hediyeler alırken bu yıl biraz daha küçük hediye alacağım. Muhtemelen 14 Şubat Sevgililer Gününde evde olacağız. Eşimin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Onu çok seviyorum, onunla hayat daha güzel.”

Mehmet Bilgiç

“14 Şubat Sevgililer Gününü her şeyin pahalı olması nedeniyle evde geçireceğiz. Eşime bir hediye almayı düşünüyorum ancak ne alacağım konusunda daha net değilim. Eskiden olduğu gibi altın ve tek taş almak içerisinde bulunduğumuz zamanda pek mümkün değildir. En son eşime 2 yıl önce yani pandemiden önce hediye olarak altın almıştım. Her gün eşler birbirlerinin kıymetini bilmeli ve birbirlerine karşı saygı ve anlayışlı olmalıdır. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum iyi ki eşimle tanıştım sevgililer gününü kutluyorum.”

Hasan Yangın

“14 Şubat Sevgililer Gününde maalesef evde olacağız. Kazancımız giderlerimizi karşılamadığı için bir çiçek alarak o günü kutlayacağız. Daha önceden altın, tektaş gibi hediyeler alıyordum ancak bu yıl hiç mümkün değildir. Eşimin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlar, güzel bir hayat geçirmeyi diliyorum. Çiftler sadece bu günde değil bir ömür boyu bir birlerinin değer ve kıymetlerini bilmelidir.”

Ersan Yaran

“14 Şubat Sevgililer Gününde eğer çalışmazsam eşim ile birlikte bir yemeğe çıkmayı düşünüyorum. Hediye olarak ise eşimin mutlu olacağı güzel bir hediye almayı düşünüyorum. Önceden aldığımız hediyelerden ziyade bu şartlarda biraz daha uygun bir hediye alacağım. Bu hediye bir çiçek de olabilir ancak böylesi önemli günlerde onların da dâhil fiyatları ikiye katlanıyor. Eşim hediye konusuna takılmasa da adet yerini bulsun diye bir hediye alacağım.”

Teyfik Öztümen

“14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştı. Benim için sevgi bir güne sığdırılmamalıdır. Sevgi her gün her an olmalıdır. Sevdiklerimize her gün değer vermemiz gerekiyor. Bu hayatın pahalılığında eminim ki kimse hediye almayı veya istemeyi düşünmez çünkü herkes geçim derdindedir. Ben 50 yıllık evliyim. Gençlere tavsiyem uzun soluklu evliliklerinin olması için bir birlerine karşı her gün sevgili ve saygılı olunmalıdır. Bir gün hediye alayım o günü güzel geçireyim de sonra saygısızlık yapayım derlerse evlilikleri uzun sürmez. Sadede 14 Şubat’ta değil her zaman sevdiğimizin kıymetini bilelim. Her gün birbirimize güzel sözler söyleyelim. Her daim sevgimizi hatırlatalım.”

Kemal Mercan

“14 Şubat Sevgililer Gününü maddi sıkıntılar nedeniyle evde geçireceğiz. O gün için eşime bir hediye alacağım. Bu yıl alacağım hediye geçen yıl aldığıma göre biraz daha düşük bütçeli olacaktır. Geçtiğimiz yıl bin liraya hediye alabiliyorken bu yıl ikiye üçe katlandı. Ekonomik sıkıntı nedeniyle hediye veya özel günlerde dışarıya çıkmaya para kalmıyor. Sevgi bir gün değil her gün olmalıdır. Çiftler bir birlerine her gün sevgi ve saygılarını göstermelidir.”