Polis sorguluyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’de Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili başlatılan polis soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor. Olayla ilgili Türkiye’de 3 kişi gözaltına alındı, KKTC’de ise iki kişi tutuklandı. Olayla ilgili dün akşam saatlerinde iki kişi daha gözaltına alındı.

Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki ekipler dün akşam Girne’ye bağlı Alsancak’ta bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu Halil Falyalı’nın yakın koruması olarak görev yapan T.G. (E) ve H.I. (E) gözaltına alındı. Zanlıların tasarrufunda olay günü kullanıldığı düşünülen 9 mm çapında bir de tabanca ele geçirildi.

Polis ele geçirilen silahın Falyalı cinayetinde olay yerinde tespit edilen 9 mm çapındaki boş kovan emareleri ile bağlantılı olduğu üzerinde duruyor. Zanlıların polisteki ifadelerinin ardından bugün Girne’de mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre zanlılar, meskun mahalde ateş etmekle suçlanıyor.