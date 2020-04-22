Şikayetler arttı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta yaşanan olayda kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyen partneri M.N.’yi (K-27) alt geçitte sıkıştırıp darp ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Ercan Uzunçelebi ile ilgili yeni bir şikayet daha yapıldı. Zanlının tutuklandığını gazetelerden öğrenen bir kadın 20 Nisan tarihinde polise giderek, zanlının 23 Ekim 2019 tarihinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüp şikayetçi oldu.

Polis, aldığı yeni şikayet ile ilgili de soruşturma başlatırken, zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının önce kendisine ait apartman dairesinde genç kadına cinsel tacizde bulunduğu, ardından evine gitmek için yola koyulan N.M.’yi alt geçitte sıkıştırıp darp ettiği ve tecavüze kalkıştığı ileri sürüldü.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 17 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50 sıralarında Haspolat’ta Belediye Evleri apartmanlarındaki dairesinde kız arkadaşı N.M.’nin bacaklarını rızası dışında okşadığını, aynı gün saat 20.30 sıralarında ise kendi evine gitmek için yola koyulan genç kadını takibe başladığını söyledi.

Polis, zanlının Haspolat Çemberi yakınındaki alt geçitte sıkıştırdığı N.M.’yi kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle yüzüne tokat atıp, göğsünden iterek düşürdükten sonra cinsel organını genç kadının ağzına zorla sokmaya çalıştığını açıkladı.

Tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandı

N.M.’nin olay yerinden kaçtığını, polise gidip yardım istediğini kaydeden soruşturma memuru, zanlının tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandığını söyledi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde başka bir şikâyet daha alındığını ifade etti. Polis, yapılan şikâyette zanlının 23 Ekim 2019 tarihinde Haspolat’ta başka kadına karşı cinsel saldırı suçu işlediğinin öne sürüldüğünü belirtti. Polis, yeni iddia ile ilgili de soruşturma başlatıldığını söyledi. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının tutukluluk süresinin 6 gün daha uzatılmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.