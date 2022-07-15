Zaman daralıyor

Gazimağusa sakinlerinden Selengüçlü ailesinin ‘Serebral Palsi’ hastası olan 4 buçuk yaşındaki oğulları Kuzey’in tedavisi için gerekli para henüz toplanamadı.

Önümüzdeki ekim ayında Amerika’daki bir hastanede ameliyat olması gereken Kuzey’in sağlığına kavuşması için 68 bin dolar gerekiyor.

Ancak şu ana kadar yardım kampanyası aracılığı ile sadece 8 bin dolar toplanabildi. Gerekli paranın toplanabilmesi için sadece 2 buçuk aylık gibi bir süre kalırken, daha önce yayımladığı haberle Kuzey’in yardım beklediğini okuyuculara aktaran Diyalog konuyu dün bir kez daha gündeme getirdi.



Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, tv2020’de Gündem Özel programında yardımseverlere çağrı yaparak, ailenin desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Akar, şu ana kadar sadece 8 bin dolar toplandığını, 60 bin dolara daha ihtiyaç olduğunu belirtti.

Akar yardım kampanyasına bin lira bağışta bulunduğunu açıklarken, yardımseverlere ellerini taşın altına koyması için çağrı yaptı.

Aileden yardım çağrısı

Diyalog muhabirine konuşan baba Gürdal Selengüçlü, doğum esnasında Kuzey’in oksijensiz kalması nedeni ile “serebral palsi” diye adlandırılan kas hastalığına yakalandığını, tedavisi için Amerika’nın başkenti Washington’da bir hastane tarafından kabul edildiğini söylemişti.

Selengüçlü, ameliyat dahil tüm masrafların 68 bin dolar tuttuğunu açıklamıştı. Ekim ayında ise operasyonun gerçekleşeceğini ifade eden Gürdal Selengüçlü, o tarihe kadar 45 bin dolar paranın hastaneye gönderilmesi gerektiğini belirtmişti.

Baba Selengüçlü, Kuzey’e yardım kampanyası için açılan hesap numaralarını da açıklayarak, duyarlı ve hayırsever kişilerden el uzatmalarını istemişti.

Minik Kuzey’e yardım için Ziraat Bankası’nda açılan hesap numaraları şöyle:



Türk Lirası : TR 250001000861971264105004

Sterlin: TR 410001000861971264105007

Euro: TR 680001000861971264105006

Dolar: 680001000861971264105005



Serebral palsi nedir?

Serebral palsi, kas aktivitesi ve vücut duruşu ile ilgili bir grup problemi tanımlayan rahatsızlıktır. Beyin henüz gelişme aşamasındayken meydana gelen hasar sonrasında gelişir. Belirti ve bulgular süt çocukluğu ve okul öncesi dönemde kendisini göstermeye başlar. Anormal refleksler, vücudun gevşekliği, gövde ve ekstremitelerde sertlik, duruş bozuklukları ve yürüme bozukluğu, serebral palsili çocuklarda görülebilen belirtiler arasında yer alır.

Serebral kelimesi beyin anlamına gelir. Palsi ise hareket zayıflığı ve felç durumunu ifade etmek için kullanılır. Serebral palsi ya da diğer bir ifadeyle beyin felci, temel olarak kasların tonusunu, hareketini ve kişinin motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller.





Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 09:30