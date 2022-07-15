Kısa sürede tutuklandı

Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde meydana gelen bir olay Kıbrıslı Rumların ırkçılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kucağında 11 aylık bebeğiyle birlikte oturmakta olan sığınmacı kadının, 43 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un saldırısına uğradığı anın görüntüleri videoya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Olaya müdahale etmeye çalışan Kongolu kadının kardeşi de söz konusu Rum’un saldırısıyla karşılaştı.

Hem kadını, hem de kardeşini tekme tokat döven Kıbrıslı Rum, video kaydının sosyal medyada paylaşılması sonrasında polis tarafından tutuklandı. Saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Kongolu kadının ise hastaneye kaldırılarak kontrolden geçirildiği bildirildi.

Irkçılık karşıtı olan Dr. Hristos Hacıyuannu’nun paylaştığı video görüntülerini kısa sürede 20 binden fazla kişinin izlediği kaydedildi.