Herkes şokta

Teknecik santraline yakıt boşaltması devam ederken, elektrikte yeni faturalar vatandaşlarda şok etkisi yarattı. İlk 250 kilovat için bir lira 61 kuruş, 251 ile 500 kilovata 3 lira 32 kuruşluk tarife uygulanırken, bin kilovatın üzerindeki tüketimlerde 4 lira 62 kuruş üzerinden hesaplama yapılıyor.

Aşırı sıcaklar yüzünden klima kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, sürekli kesinti yapılmasına karşın elektrik faturalarındaki rakamların ödenemez olduğunu belirterek, bu duruma sert tepki gösterdi. Diyalog medyayı arayan vatandaşlar, bir önceki aya göre iki katı rakamlarla karşılaştıklarını ifade ederek hükümetin bu konuya el atmasını istedi.



Hizmet yok zam var

Öte yandan neredeyse her gün bakım ve oranım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine giden kurum dün itibariyle de de Borluların enerjisini kesmeye başladı.

Kıb-Tek, son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri özel ve tüzel tüm abonelerin elektrik enerjilerini kesmeye başlarken, ya üretim yetersizliği ya da bakım ve onarım nedeniyle sürekli kesintilere maruz kalan vatandaş, ‘hizmet yok, kesme ve zam var’ diyerek tepkisini ortaya koydu.

Yeni uygulamaya göre; tarife rakamları şöyle:

Tarife kod ve tarife ismi Maktu ücret Tarife ücretleri konut Tarifesi (ilk 500 Kws için) Yoksul muafiyetli 25 Her kWs için 0,96 Konut Tarifesi (0- 250 Kws ) 25 Her kWs için 1,61 Konut Tarifesi ( 251-500 Kws ) 25 Her kWs için 3,32 Konut Tarifesi ( 501-750 Kws ) 25 Her kWs için 3,57 Konut Tarifesi (751-1000 Kws) 25 Her kWs için 3,87 Konut Tarifesi (1001 Kws üzeri) 25 Her kWs için 4,62 Ticari Tarife ( Tek faz 35/çift faz 50 ) 50 veya 35 Her kWs için 3,32 Ticari Tarife ( Her KVA İçin ) 8 1.dilim ve 2.dilim 3,32 Endüstri Tarife ( Tek faz 35/çift faz 50 ) 50 veya 35 Her kWs için 3,3237 Endüstri Tarife (Her KVA İçin) 8 1.dilim ve 2.dilim 3,32 Turizm Tarife( Tek faz 35/çift faz 50 ) 50 veya 35 Her kWs için 3,32

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 09:49