Hedef Enosis’ti

Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin 48’inci; Türkiye’de ise FETÖ’nün darbe girişiminin 6’ıncı yıldönümü nedeniyle bugün tören ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

15 Temmuz 1974 Cunta Darbesi, adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Yunanlı generaller öncülüğünde Başpiskopos Makarios'a karşı yapılmış ve katliama dönüşmüştü. Darbe, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan haklarını kullanarak 20 Temmuz'da Ada'ya çıkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Türkiye’de ise 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi yaşanmıştı. Toplamda 251 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 194 kişinin de yaralanarak gazi olduğu darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı, Meclis gibi önemli kamu kurumları bombalanmış, TRT işgal edilmişti.

Darbe girişimi bertaraf edilmiş, Türk milletinin, polisinin ve askerinin direnişiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

