Kaçmaya kalkıştı  narkotik yakaladı

Gazimağusa’da aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Tekant diye bilinen bölgede Abdullah Taş isimli zanlıyı yaya olarak tespit etti. Polisi görünce hızla koşmaya başlayan zanlı kısa sürede yakalandı. Zanlını üzerinde yapılan arama sonucunda, cebine 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Cebine sakladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 13 Temmuz 2022 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve zanlının, Tekant adı verilen bölgede yaya olarak tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Erkan Çelik, Abdullah Taş’ın ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladığını ancak kısa sürede yakalandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru Erkan Çelik, ele geçirilen maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddenin kaynağının araştırılacağını belirtti. Polis memuru Erkan Çelik, zanlının cep telefonuyla yaptığı görüşmelerin de inceleneceğini, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Kenevir tohumu ele geçirildi

Bu arada iskele bölgesinde de uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Polisin verdiği bilgiye göre, İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan M.Y. (E-22) tutuklandı. Polis, M.Y.’nin evinde yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri, saksılarda ekili hintkeneviri, yaklaşık yarım kilo ağırlığında hintkeneviri tohumu, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki hassas teraziyle, bitki yetiştirme ve bakımında kullanılan muhtelif malzemeler buldu.





