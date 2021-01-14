Tümü öğrenci

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gece yarısı Monaf Alhakim’in önünü kesip ciddi şekilde darp ettikten sonra para ve cep telefonunu çalan, ayrıca aracının aksamlarını kırarak zarar veren Muhannad Elfauri, Feras Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti, Abdulhamid Mustafa Almetsho, Abdulhamid Mohedin Abdulrazag Arift, Abdalla Mohamed ve Ayoub Aghnaiya hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, üniversite öğrencisi olan zanlılar hakkında teminat istendi.

Soruşturmayı yürüten polis, Muhannad Elfauri, Feras Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti, Abdulhamid Mustafa Almetsho, Abdulhamid Mohedin Abdulrazag Arift, Ayoub Aghnaiya ve Abdalla Mohamed’in 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Ortaköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların darp suçunun ardından Alhakim’in aracının ön ve arka lambalarını, bagaj kısmı ve her iki dikiz aynasını kırdıklarını belirtti.

Polis, zanlıların daha sonra Alhakim’in cebindeki 150 lira ile cep telefonunu zorla aldıklarını açıkladı.

Polis, olayla ilgili ilk etapta Muhannad Elfauri, Feras Jaluta ve Abubaker Elsaeiti’nin 2 Ocak, Abdulhamid Almetsho ve Abdulhamid Abdulrazag’ın 3 Ocak, Abdalla Mohamed’in 8 Ocak tarihinde yakalandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, kişi başı 6 bin TL nakit teminat yatırmaları şartı ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ayrıca davaları görülünceye kadar zanlıların yurt dışına çıkışına engel konuldu.