Öncelik ekonomi

Serdar ŞENGÜL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in, Meclis kürsüsünden muhalefete erken seçim çağrısı yapması ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Nisan ayını işaret etmesi sonrasında, gözler parlamento dışındaki partilere yöneldi. Diyalog’a konuşan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan ile Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü “Ülkenin önceliği seçim değildir” dedi.

İzcan ile Büsküvütçü “Önceliğimiz sağlık ve ekonomidir” derken, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı “Ülke kaos ortamına sürüklendiği için erken seçim gerekli hale geldi” dedi. Bu arada Başbakan Saner’in, Meclis Başkanlığı için UBP İskele Milletvekili, Tarım Eski Bakanı Önder Sennaroğlu’nu aday göstereceği bildirildi. Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan Sennaroğlu, adaylığının gündemde olduğunu söyledi.

Ne dediler…?

İzzet İzcan

“Biz BKP olarak seçime karşıyız şu an. Öncelik seçim olmamalıdır. Milletvekilleri derhal kendi çıkarlarını gözetmeyi bırakıp halkımızın geçtiği zor dönemde çözüm üretmelidir. Erken seçim isteyenleri sorumlu davranmaya davet ediyorum. Ayrıca UBP’nin yaptıkları da siyasi ahlaksızlıktır. Seçim yasası yokken, halk zor durumdayken şu an seçim gündemini de suni bir gündem olarak değerlendiriyorum. Ve bu kararı alanları kınıyorum.

Günü geldiğinde parti olarak seçime girmek ya da girmemek için karar vereceğiz, biz toplumun çıkarlarını gözeten bir partiyiz.”

Mehmet Çakıcı (TKP-YG) Genel Başkanı

“Mevcut durumda erken seçim gereklidir. Toplumumuz şu an tam manası ile bir kaostan geçiyor.

Ülke bu denli dağınık ve kaos halindeyken erken seçimde illa gerekliydi. Her açıdan halkın menfaatine uygun olacak şekilde bir seçime girmek içinde tüm kadrolarımız ile hazır bulunmaktayız. Ve barajı geçeceğimize inanıyoruz.

Denenmemiş bir parti olarak bu seçimde güzel bir galibiyet elde edeceğimize inancımız tamdır. Kabiliyet ve kadrolarımız ile bu günler için her zaman çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Halkımıza olan inancımız sonsuzdur.”

Buray Büsküvütçü (MDP Genel Başkanı)

“Erken seçim şu an itibarıyla kimsenin gündeminde değildir. Koltuk çıkarında olanlar erken seçimi gündeme getiriyor. Ama bizim önceliğimiz öncelikle sağlık, diğeri de ekonomidir. Ancak Meclisteki partiler bu iki önceliği göz ardı ederek seçimi öne çıkarıyor. Yine de seçim olacaksa biz buna hazırız.”

Önder Sennaroğlu (UBP İskele Milletvekili, Tarım Eski Bakanı)

“Meclis Başkanlığı adaylığım için bir konuşma oldu ancak kesin bir şey yok. Daha önce partiden üç arkadaşımız aday adayı olmuştu, partide yapılan oylamada Resmiye Canaltay en fazla oyu alarak, tek aday oldu. Ben o dönem aday olmamıştım. Şimdi eğer partim isterse, onaylarsa aday olurum.

Şimdi erken seçim gündemde ama ben sıcak bakmıyorum. Pandemiden dolayı tüm dünya, Türkiye ve biz zor günler yaşıyoruz. Böyle bir ortamda seçime gerek olmadığını düşünüyorum. Ama parlamento karar verecek.”