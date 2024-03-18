Krediler üretime 

Katıldığı bir televizyon programında ekonomideki son duruma ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonist yeni vergilerin olmayacağını söyledi. Kurumlar vergisi ile gelir vergisinde de artış yapılmayacağını ifade eden Şimşek, enflasyonda düşüş için tarih verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu 'Başkent Kulisi' programında ekonomideki son duruma ilişkin konuştu.

KDV'de oranın yüzde 20'nin üzerine çıkmayacağını açıklayan Bakan Şimşek, "Enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdir. Geçen sene deprem nedeni ile bütçede açıkla karşı karşıyaydık. Açığı azaltma yoluna gittik. Vergi artışlarının bir kısmı enflasyonist. 2024’te bu olmayacak. Enflasyonist yeni vergi olmayacak." diye konuştu.

Krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini belirten Şimşek, "Gerekiyorsa Merkez Bankası gereğini yapacak. Kredi politikasında çok net şekilde kaynakların tüketime değil üretken alanlara, yatırıma yönlendireceğiz. Müdahaleci olacağız. İlave tedbirler gerekiyorsa aldık, alacağız." dedi.

Enflasyon ne zaman düşecek?

Enflasyonda düşüş için tarih veren Bakan Şimşek, "Temmuz’un 3‘ünden itibaren enflasyon düşmeye başlayacak. Çıktı açığı eksiye düşünüyor. Baz etkisi var. Para politikasının etkisi gelişmiş ülkelerde bile 12 sonra etki gösteriyor. Aylık bazda enflasyondaki düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabır ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

