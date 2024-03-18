Kıbrıs Türk tarafının, müzakere masasına dönmek için KKTC’nin uluslararası toplum ile ilişkilerinin, Tayvan veya Kosova tipi bir model çerçevesinde normalleştirilmesini talep ettiği, yabancı arabulucuların bu talebi dikkate aldığı ifade edildi.

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını, KKTC’nin gerek AB gerek üçüncü ülkelerle Tayvan tipi doğrudan ticari ilişkiler kuracak şekilde meşrulaşmasına bağlayan bu durumun Rum tarafını baskıcı ikilemlerle karşı karşıya getirmekte olduğu bildirildi.

Haftalık Kathimerini “Çözümden Önce Tayvan-Kosova Modeli” başlıklı haberinde son haftalarda yabancı arabuluculardan, iki devlet anlamına gelmediği iddiasıyla egemen eşitlik talebini beraat ettiren yaratıcı fikir ve tezler gelmekte olduğuna ve Rum yönetimine “iki devlete değil egemen eşitliğe rıza göster” telkininde bulunulduğuna dikkat çekti.

Gazete Türk tarafının müzakerelere başlamak için koştuğu şartın kabulü halinde KKTC’nin ayrı bir varlık olarak fiilen tanınmasını, bunun da gelecekteki muhtemel çözüm modelinin egemen eşitlik veya eşit statü ile “aşılanmasına” sebep olacağını yazdı.

Habere göre "Ankara ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs sorunu çözülsün ya da çözülmesin, Kıbrıslı Türklerin ertesi günkü statüsünün güvence altına alınmasını sağlamak için KKTC’nin uluslararası toplumla ilişkilerinin normalleştirilmesi çerçevesinde Rum yönetiminin, KKTC’nin uluslararası örgütlere katılmasına rıza vermesini istiyor. Birçok uluslararası örgüte katılan 22 ülkede büyükelçilik bulunduran ve AB’nin 22 üyesi tarafından tanınan Kosova örneğinde olduğu gibi."

Edindiği bilgilere dayanarak bu şarttan haberdar olan Rum yönetiminin KKTC’ye Tayvan ya da Kosova statüsü verilmesine dair her türlü düşünceyi reddettiğini yazan gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu şartın yerine getirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Ancak, Maria Angela Holguin’in de aralarında bulunduğu yabancı arabulucular Rum tarafına, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yeni açılımlarda bulunma telkininde bulunuyor, aksi halde Kıbrıslı Türklerin kesin çözüm için diyalog masasına dönmek için hiçbir teşviki olmayacağını söyledi.

Aynı telkini, İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ın da verdiğini hatırlatan gazete Siddiq’ın Kathimerini’ye söyleşisinde Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir süreç başlamasını istiyorsa Kıbrıs Türk tarafının masaya dönmesini sağlamak için daha fazlasını yapması gerektiğini söylediğini anımsattı.