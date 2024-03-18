Huzur ve güven

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de Cumartesi gecesi saat 22.00’de başlayan ve dün sabah 02.00’ye kadar süren asayiş operasyonunda polis 7 bin 536 araç sürücüsünü denetledi, bin 988 sürücüye ceza yazdı, 165 aracın trafiğe çıkışını yasakladı. Denetimler sırasında ülkede kaçak yaşayanlar tutuklanırken, bir miktar uyuşturucu ve suç aleti ele geçirildi.

Polisin, huzur operasyonlarını artırması, son zamanlarda meydana gelen şiddet, hırsızlık ve soygun olaylarının yanı sıra trafik kazalarının artmasından rahatsız olan vatandaşları memnun etti. Denetimler sırasında çok sayıda vatandaş polise “iyi yapıyorsunuz, bizlere güven veriyorsunuz” diyerek, destek mesajı verdi.

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Polis açıklamasına göre; Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede ikamet izinsiz tespit edilen 5 kişi ile aracında yapılan aramada, bir bıçağı kanunsuz taşıdığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 346 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 187’si süratli, 25’i alkollü, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 17’si emniyet kemeri takmadan, 62’si seyrüsefer ruhsatsız, 18’i sigortasız araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 682 araç sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından ileri işlem uygulandı. 103 araç da trafikten menedildi.

Gazimağusa’da 508 sürücü sürat suçu işledi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3 bin 250 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 508’i süratli, 1’i alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 55’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 813 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Bir sürücü tutuklanırken, 18 araç da trafikten menedildi.

Girne’de bin 85 araç sürücüsü kontrol edildi

Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 85 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 117’si süratli, 25’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 7’si seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 19’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 246 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 sürücü tutuklandı ve 36 araç trafikten menedildi.

Trafik kontrolünde uyuşturucu bulundu

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, bulundukları araçta yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık bir gram metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 483 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 125’i süratli, 16’sı emniyet kemeri takmadan, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 144 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, bir sürücü tutuklandı, 4 araç trafikten menedildi.

Ekipler göz açtırmadı

İskele bölgesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 372 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 42’si süratli, biri alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 8’i emniyet kemeri takmadan, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 103 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç trafikten menedildi.