Üstel: Bu bir milat

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Siyaset Akademisi UBP Onursal Başkanı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun “Dünden Bugüne UBP” konulu açılış dersi ile başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane’de yer alan açılış programında konuşan Siyaset Akademisi Koordinatörü, UBP Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, akademinin siyasetin içinde yer alacak özellikle gençler ile kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları için tasarlandığını kaydetti.

Yıllardır talep edilen Siyaset Akademisi’nin derslerini başlatmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyleyen UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, Akademinin UBP’nin 49. Cumhuriyet'in ise 41. yılının idrak edileceği 2024 yılında değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduracak kişilerin yetiştirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de yaptığı çok uzun yıllardır başta gençler ve kadınlar olmak üzere bütün üyelerin talep ettiği siyaset akademisinin ders hayatına başlamasının bir milat olduğunu söyledi.

UBP’lilere yeni ve çağdaş bir tüzük kazandırma, karma oyun kaldırılması ve siyaset akademisinin kurulması için gereken çalışmaları yapacağının sözünü verdiğini anımsatan Üstel, “Sözlerimizi tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz… Bu yıl sonu yapılacak kurultaydan sonra gerçekleştirilecek tüzük kurultayı ile de tüzüğümüzde üyelerimizin talep ettiği değişiklikleri yapacağız. Karma oyun kaldırılması için ise gereken çalışmalara devam ediyoruz. Onu da en kısa sürede Meclis’e göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Üstel, “Çürük elmaları ayıklayacağız. Denetimi artıracağız. Daha kaliteli üniversiteler yaratacağız. Alacağımız yeni önlemleri yakında göreceksiniz. ‘Eğitim Adası’ perspektifimizden asla taviz vermeyeceğiz. Üniversiteler göz bebeğimiz olmaya devam edecek” dedi.

Eroğlu: Birbirinizi sevin ve sayın

Siyaset Akademisi’nin açılış konuşmaların ardından UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da “Dünden Bugüne UBP” konulu açılış dersini verdi.

Deneyimlerini ve dünden bugüne yaşananları anlatan Eroğlu gençler ve kadınlara “birbirinizi sevin ve sayın” tavsiyelerinde bulundu.

KKTC’nin Barış Harekâtının yarattığı coğrafya üzerinde kurulduğunu anımsatan Eroğlu, gençlere devlete ve egemenliğe sahip çıkma çağrısı yaptı.

