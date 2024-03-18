Kilosu 145 lira 

Serdar ŞENGÜL

Bahar aylarının vazgeçilmez meyvesi çilek, mart ayı ortalarında olunmasına rağmen Pazar tezgahlarında yerini aldı. Lefkoşa’da kurulan açık pazarda kilosu 145 liradan satışa sunulan çileğe pek kimse yanaşmadı.

Pazar esnafı vatandaşın pahalı meyveleri almaya gücünün yetmediğini, önceliklerinin yemek yapımı için sebze almak olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar ise hayat pahalılığından dolayı istedikleri ürünleri satın alamadıklarını dile getirdi.

Ne dediler…?



Memet Çetin

“Bir esnaf olarak pazarda sattığımız ürünlere zam yapmamaya çalışıyoruz. Ancak sürekli zam yapıldığı için fiyatların güncellenmesi gerekiyor. Üretim maliyetleri akaryakıt ve elektriği yapılan zamlarla günden güne arttı. Üretici artık bu işin içinden çıkamaz duruma geldi. Ramazan ayı bereketiyle geldi ama insanların sürati asık, herkes mutsuz bizi bu hale getirenler utansın.”



Ozan Sozalp

“Sigortadan aldığım emeklilik maaşıyla geçinemiyorum. Biz sigorta emeklileri aldığımız aylıkla ayın ortasına kadar dahi idare edemiyoruz. Devletten emekliye çıkanların maaşları güzel. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilirler. Ancak sigorta emeklisi ilacını dahi alamıyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarına karşılama derdine düştü. Pazara geldik ancak istediğimiz ürünleri alamadık. Bir kilo patlıcan 70 lira olmuş. Ramazan ayında piyasanın daha ucuz olması gerekiyordu ancak ne yazık ki böyle değil.”

Cem Ozan

Özellikle yöneticilere sesleniyorum; geçinemiyoruz. Aldığımız maaş 10 gün ya yetiyor ya yetmiyor. Asgari ücret ölüm aylığı gibi oldu, her şey ateş pahası.

Pahalılığın önüne geçmek anladığımız kadarıyla zor, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aileler zor geçiniyor üstelik Ramazan ayındayız ancak eskisi gibi birlik ve beraberlik kalmadı.

Emir Çayan

“Temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının yüksek oluşu bütçemizi zorluyor. Hal böyle olunca vatandaş alırken düşünüyor. Ramazan ayında bazı ürünlerde özellikle indirime gidilmesi gerekiyor. Oruç tutan binlerce kişi var, insanların düzgün iftar sofrası kurabilmesi için hayatın ucuzlaması şarttır.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 145 TL

Acı biber: 100 TL

Bezelye: 80 TL

Patlıcan: 70 TL

Biber: 70 TL

Domates: 65 TL

Kolokas :40 TL

Kabak: 40 TL

Marul: 25 TL

Soğan: 20 TL