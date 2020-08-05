Kuzey Sahil Yolu elden geçiriliyor

Kuzey Sahil Yolu’ndaki çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için çalışma başlatıldı

Kuzey Sahil Yolu elden geçiriliyor
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Karayolları Dairesi, Kuzey Sahil Yolu, Esentepe-Bahçeli-Tatlısu kesiminin 21 kilometrelik bölümü içinde oluşan çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kuzey Sahil Yolu, Esentepe-Bahçeli-Tatlısu kesiminin 21 kilometrelik bölümü içinde oluşan çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için yapılan proje çalışması ile ilgili bloke talebinin dün Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını ve proje çerçevesinde ihale çalışması başlatıldığı kaydedildi. 
Açıklamada, ilgili bölümde yarma, dolgu, altyapı güçlendirmeleri, asfalt yenileme, yol çizim ve oto korkuluk yenilemesi içeren proje çerçevesindeki çalışmaların başlama takviminin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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