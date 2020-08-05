Özersay: Ankara ziyaretinin zamanı değil

Raif DOĞRU

Başbakan Ersin Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye hükümetinin daveti üzerine Ankara’ya giderken, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay mazeret belirterek davete katılmadı. Özersay, seçimlere kısa bir süre kala bu ziyareti doğru bulmadığını bildirdi.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun da aynı uçakla Ankara’ya gitmesi, siyasi kulislerde ‘çatı aday’ tartışmasına yol açtı. Ancak Hasipoğlu, Ankara’ya vardıktan sonra Diyalog’a yaptığı açıklamada “Barolar Birliği’nin davetlisi olarak geldim. Resmi heyetle birlikte değilim” dedi.

Özersay neden gitmedi?

Diyalog’a konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Ankara’dan gelen davete neden katılmadığını anlattı. Seçime kısa bir süre kala bu ziyareti doğru bulmadığını söyleyen Özersay, şunları kaydetti:

“Ersin Bey ve beni davet ettiklerine dair yazılı davet geldi. Seçime ve seçim yasaklarına az bir zaman kala böyle bir ziyareti doğru bulmadığımı bildirdim, davet için teşekkür ettim. İcabet etmeyeceğimi ama istenildiğinde her zaman telefonla ulaşılabilir olduğumu belirttim. Daha sonra DP Genel Başkanı ile YDP Genel Başkanının da davet edildiğini öğrendim; verdiğim kararın bir o kadar daha doğru olduğunu anladım.”



*************



Erhürman: Soru işaretleri oluştu

Başbakan Ersin Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun, Türkiye hükümetinin daveti üzerine Ankara’ya gitmesi beraberinde sert eleştirileri getirdi. Meclis’te yaptığı konuşmada Ankara ziyaretine değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelişmelerin 'irade tartışması' yarattığını savundu. Erhürman, Başbakan’la iki muhalefet liderinin Ankara’ya davet edilmesi ve gitmesinin, kafalarda soru işaretleri yarattığını söyledi.

Genel Kurul Salonu’nda Başbakan Tatar, YDP ve DP Başkanlarının olmadığını belirten Erhürman, bir süreden beridir yeni bir hükümet formülünün gündemde olduğunu hatırlattı.

11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret eden Erhürman, “Bu ziyaretin bunlarla ilgili olduğuna ilişkin konuşulması bile, olmasından iyidir” dedi, bunun Kıbrıslı Türk Halkı’nın özne olma, özgüven olma mücadelesine zarar verdiğini savundu.

Tasvip edilecek bir hamle değil

“Doğru zemin, iradenin tartışılır hale gelmemesidir” diyen Erhürman, Başbakan’la iki muhalefet liderinin Ankara’ya davet edilmesi ve gitmesinin, kafalarda soru işaretleri yarattığını, bu soru işaretlerinin de iradenin tartışılması adına yeterli olduğunu belirtti.

Gerçekleşen bu hamlenin, tasvip edilecek bir hamle olmadığını söyleyen Erhürman, Türkiye'de ne konuşulacağını bilinmemesine karşın, konuşulmasının dahi kötü olduğu görüşünü belirtti. Bu gelişmenin hükümetin yok hükmünde olmasının üzerine de tuz- biber ektiğine de işaret eden Tufan Erhürman, hükümetin yanlış adımları sayesinde bir de irade tartışmasının yaratıldığının altını çizdi.

***********

Özyiğit: Şiddetle kınıyorum

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Tatar’la iki muhalefet liderinin Ankara’ya gitmesini eleştirdi.

Özyiğit, Meclis’te yaptığı konuşmada "Daveti yapanları da davete gidenleri de şiddetle kınıyorum. Bu toplumun kendi iradesiyle, geleceğiyle kimsenin oynamaya alay etmeye hakkı yoktur” dedi.

Kudret Özersay’a da davet geldiğini ve gitmeyeceğini bildirdiğini öğrendiğini söyleyen Özyiğit, şunları dile getirdi: “Göstermelik demokrasi anlayışını ortadan kaldıralım. Israrla buradaki toplum kendi kendini yönetmeye muktedirdir diyoruz ama bu tarafta birileri karar alır, biz uygularız diyoruz. Bu toplumu hala daha ne kadar küçük gösterecekler bilemiyoruz. Bu mecliste 6 parti var, Türkiye 3 partiye davet gönderir, diğerlerine hiçbir şey… Bu tartışmalar ‘çatı aday’ konusunu netleştirmek içinse toplum yazık ediliyor. Biz kendi kendini yöneten toplum olma mücadelesi veriyoruz, Türkiye ile karşılıklı saygılı ilişkilerimiz olmalı, daveti yapanları da davete gidenleri de şiddetle kınıyorum. Bu toplumun kendi iradesiyle, geleceğiyle kimsenin oynamaya alay etmeye hakkı yoktur.”



*************



Saner: Gündem başka

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara ziyaretinin amacının sanıldığı gibi seçim gündemiyle değil, Covid-19 süreci içinde oluşan ekonomik durumu görüşülmesi ve ekonomik protokolün incelenmesi olduğunu söyledi.

Saner, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın UBP adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını ve UBP’nin hiçbir şekilde geri adım atmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Çatı adayı çıkmasının pek de kolay olacağını sanmadığını ifade eden Saner, “Her partinin adayı var. UBP bu saatten sonra çatı aday gibi bir şeyle uğraşmaz” dedi.

Foto> UBP Genel Sekreteri Ersan Saner



Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 10:51