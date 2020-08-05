Tabiplerden önemli uyarılar

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Vudalı, günlük aktivitelerin Covid-19 hastalığı bulaşması açısından risklerine dikkati çekerek, bireysel ve toplumsal tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Vudalı, gündelik aktivitelerin Covid-19 hastalığı bulaşması açısından riskleri bulunduğunu, bu aktivitelerin barındırdıkları bu risklere göre gruplara ayrıldığını kaydetti.

Vudalı, ülkede son zamanlarda toplumsal tedbirlerin kaldırılması ile bireysel tedbirlerin de uygulanmadığını belirtti.

Yaz mevsimiyle birlikte düğünler gibi tokalaşma/öpüşmenin yoğun olduğu etkinliklerin en yüksek riskli aktiviteler arasında yer aldığını kaydeden Vudalı, ülkemizde yeniden Covid-19 vakalarına rastladığımız son zamanlarda, bu ortamların, kaçınılması gereken, en azından azami şekilde bireysel tedbirlerin uygulanması gereken ortamlar olduğunu vurguladı.

Çok gerekli olmadıkça kalabalık ortamlardan kaçınılması, özellikle risk grubundaki bireylerin korunmasının önemli olduğunun altını çizen Vudalı, “Son dönemde ülkemiz için de artan bir risk söz konusudur ve bu sebeple kendimize ve çevremize dikkat etmeli, bireysel ve toplumsal tedbirlere uymalı ve toplumumuzu korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Önlemler yayılma hızıyla direkt ilişkili

Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (IDSA), günlük hayattaki aktivitelerimizi Covid-19 açısından barındırdıkları risklere göre sınıfladığını kaydeden Vudalı, bu aktivitelerin; özellikle yüz maskelerinin takılacağı, 2 metrelik fiziksel mesafenin korunacağı ve ek hastalığı olan kişilerin daha tedbirli olacağı düşünülerek düşük, orta ve yüksek risklere göre ayrıldığını ifade etti.

Virüs bulaşma riskini artırabilecek veya azaltabilecek, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faktörler bulunduğunu belirten Vudalı, bunların; maske takma, el yıkama sıklığı, diğer insanlara yakınlık ve temas süresi, bir iç mekanın büyüklüğü ve iç mekan havalandırmasının kalitesi ile ilişkili olduğunu kaydetti.

Hastalığı ağır geçirme riski olanlar…

Hastalığı ağır geçirme riski olanlarla ilgili bilgi veren Vudalı, “60 yaş üstü olmak, kronik böbrek hastalığı, KOAH, astım, diyabet, hipertansiyon ve ciddi kalp rahatsızlıkları gibi eşlik eden durumların olması Covid-19 hastalığını daha ağır geçirme riskinizi artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal önlemler ve bireysel olarak alınan önlemlerin hastalığın toplum içerisindeki yayılma hızıyla direkt olarak ilişkili olduğunu kaydeden Vudalı, bireysel olarak alınan önlemleri gerektiği şekilde yerine getirmeme durumunda, toplum içerisinde hastalığın yayılma hızına bağlı olarak sağlık sistemi üzerindeki yükün artabileceğini belirtti.

Düğünlere dikkat…

Vudalı, şöyle devam etti:

“Gündelik aktivitelerimizin Covid-19 hastalığı bulaşması açısından riskleri vardır ve bu aktiviteler barındırdıkları bu risklere göre gruplara ayrılmıştır. Ülkemizde son zamanlarda toplumsal tedbirlerin kaldırılması ile bireysel tedbirlerin de uygulanmadığı dikkat çekmektedir. Yaz mevsimiyle birlikte düğünler gibi tokalaşma/öpüşmenin yoğun olduğu etkinliklerin en yüksek riskli aktiviteler arasında yer aldığını ve ülkemizde yeniden Covid-19 vakalarına rastladığımız son zamanlarda kaçınılması gereken, en azından azami şekilde bireysel tedbirlerin uygulanması gereken ortamlar olduğuna dikkat etmeliyiz. Çok gerekli olmadıkça kalabalık ortamlardan kaçınılması, özellikle risk grubundaki bireylerin korunması önemlidir.

Son dönemde ülkemiz için de artan bir risk söz konusudur ve bu sebeple kendimize ve çevremize dikkat etmeli, bireysel ve toplumsal tedbirlere uymalı ve toplumumuzu korumalıyız.”